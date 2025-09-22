Comedian per Gaza: dodici ore di comicità a sostegno del popolo palestinese

Dodici ore di comicità per la Palestina, un’idea partita da Milano che è riuscita a coinvolgere anche altre due città sull’onda di questo evento benefico, i cui ricavati andranno a sostegno del popolo palestinese: domenica 5 ottobre, dalle 11 alle 23 – e in contemporanea a Bologna e Palermo -presso Cascina Cuccagna a Milano si svolgerà una maratona di Stand Up Comedy.

“Comedian Per Gaza”, questo il nome dell’iniziativa nata da un’idea del comico Otello Piccoli: “Ho iniziato a pensare a questo evento già dalla scorsa primavera – racconta – Inizialmente ero dubbioso sulla possibilità di realizzarlo, da un lato perché non sapevo se avrebbe funzionato, se ci sarebbero state adesioni, se sarebbe stato possibile trovare un luogo adatto e abbastanza partecipanti e dall’altro temevo di apparire tanto presuntuoso da voler fare il protagonista su una tragedia, quando non è assolutamente così. Dopo questa estate, però, vedendo come gli eventi in Medio Oriente andavano sempre peggiorando, ho deciso di portare avanti il mio progetto”.

Tutti i ricavati della giornata saranno devoluti all’Associazione SoleTerre, che si occupa di raccogliere fondi per l’ospedale pediatrico Nasser Hospital. Sul palco più di novanta comici, non solo milanesi, ma tanti che vengono dall’Hinterland, da altre Province, come anche alcuni varesini.

“Può sembrare strana l’idea di voler far ridere quando la comicità viene associata a una tragedia del genere – prosegue – Non siamo politici, non siamo grandi potenze economiche, siamo quello che siamo. Però è anche vero che questo è il nostro lavoro, è quello che sappiamo fare e quale cosa migliore che mettere a disposizione la nostra arte al fine di sostenere un popolo che sta soffrendo così tanto e mantenere alta l’attenzione su ciò che sta accadendo?”

In questi giorni uscirà il programma completo della giornata e tutte le informazioni per poter partecipare alla raccolta fondi sulla pagina @comedianpergaza: “Siamo contentissimi dell’entusiasmo che ha accompagnato le tante adesioni dei comici che si sono messi a disposizione per l’iniziativa – prosegue – Così tanti che alcuni non siamo riusciti a inserirli in scaletta, ma li ringraziamo dal profondo del cuore per la volontà di partecipare. Nel giro di un paio di giorni tanti colleghi e organizzatori di Milano, come Daniele Battista, Marco Moretti, KiKe Jimenez, Giacomo Cona, Gabriele Tocchi e Roberta Nubile, si sono detti disponibili a darmi una mano per realizzare la mia idea, senza di loro non sarebbe mai stato possibile concretizzarla. Nella città di Bologna Valentina Vellucci e Daniele Menna, sono stati i primi a volersi unire a questa maratona, come Paola Bruscato a Palermo – conclude – Vi aspettiamo il 5 ottobre, manteniamo alta l’attenzione!”