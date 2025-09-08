Varese News

Varese Laghi

Comerio celebra la Festa Alpina 2025 tra cibo, musica e solidarietà

Un fine settimana di grande partecipazione per la Festa Alpina organizzata dal Gruppo Alpini di Comerio, tra momenti conviviali e celebrazioni solenni con il sindaco Ballarini

Comerio celebra la Festa Alpina 2025 tra cibo, musica e solidarietà

La Festa Alpina 2025 a Comerio ha animato il fine settimana del paese, richiamando numerosi cittadini e visitatori. L’evento, organizzato dal Gruppo Alpini Comerio, ha coniugato momenti di festa, buon cibo e cerimonie solenni, celebrando il legame tra la comunità e i propri alpini.

Galleria fotografica

Comerio celebra la Festa Alpina 2025 tra cibo, musica e solidarietà 4 di 13
Comerio celebra la Festa Alpina 2025 tra cibo, musica e solidarietà
Comerio celebra la Festa Alpina 2025 tra cibo, musica e solidarietà
Comerio celebra la Festa Alpina 2025 tra cibo, musica e solidarietà
Comerio celebra la Festa Alpina 2025 tra cibo, musica e solidarietà

«Tra buon cibo, allegria e momenti solenni – ha commentato il sindaco Michele Ballarini – ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, dimostrando la vicinanza ai nostri alpini».

La festa ha rappresentato un’occasione per valorizzare il ruolo storico e sociale del Gruppo Alpini, unendo la comunità in un clima di condivisione e partecipazione attiva. Numerosi visitatori hanno potuto gustare le specialità locali, partecipare alle attività organizzate e assistere alle celebrazioni dedicate agli alpini, sottolineando il senso di appartenenza al territorio.

L’iniziativa conferma, anno dopo anno, il successo degli eventi comeriesi che uniscono tradizione, cultura e solidarietà, rendendo la Festa Alpina un appuntamento imperdibile per cittadini e turisti.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Settembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Comerio celebra la Festa Alpina 2025 tra cibo, musica e solidarietà 4 di 13
Comerio celebra la Festa Alpina 2025 tra cibo, musica e solidarietà
Comerio celebra la Festa Alpina 2025 tra cibo, musica e solidarietà
Comerio celebra la Festa Alpina 2025 tra cibo, musica e solidarietà
Comerio celebra la Festa Alpina 2025 tra cibo, musica e solidarietà

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.