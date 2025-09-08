Comerio celebra la Festa Alpina 2025 tra cibo, musica e solidarietà
Un fine settimana di grande partecipazione per la Festa Alpina organizzata dal Gruppo Alpini di Comerio, tra momenti conviviali e celebrazioni solenni con il sindaco Ballarini
La Festa Alpina 2025 a Comerio ha animato il fine settimana del paese, richiamando numerosi cittadini e visitatori. L’evento, organizzato dal Gruppo Alpini Comerio, ha coniugato momenti di festa, buon cibo e cerimonie solenni, celebrando il legame tra la comunità e i propri alpini.
«Tra buon cibo, allegria e momenti solenni – ha commentato il sindaco Michele Ballarini – ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, dimostrando la vicinanza ai nostri alpini».
La festa ha rappresentato un’occasione per valorizzare il ruolo storico e sociale del Gruppo Alpini, unendo la comunità in un clima di condivisione e partecipazione attiva. Numerosi visitatori hanno potuto gustare le specialità locali, partecipare alle attività organizzate e assistere alle celebrazioni dedicate agli alpini, sottolineando il senso di appartenenza al territorio.
L’iniziativa conferma, anno dopo anno, il successo degli eventi comeriesi che uniscono tradizione, cultura e solidarietà, rendendo la Festa Alpina un appuntamento imperdibile per cittadini e turisti.
