Completati i lavori di rifacimento della palestra delle “Galvaligi” di Solbiate Arno

Un volto nuovo per la palestra dell’istituto Galvaligi, le scuole medie di Carnago, Oggiona con Santo Stefano e Solbiate Arno: dopo che lo scorso agosto 2024 è stato portato a termine il rifacimento della copertura, con un appalto di 207mila euro, in questi giorni si sono conclusi ulteriori lavori di adeguamento funzionale.

Nel dettaglio gli interventi, finanziati nell’ambito della Convezione in atto tra i Comuni di Carnago (capofila), Oggiona con Santo Stefano e Solbiate Arno per un importo complessivo di 68.500 euro, hanno interessato l’imbiancatura degli interni della palestra e degli spogliatoi, il rifacimento dei controsoffitti ed altri lavori complementari alla funzionalità della palestra, struttura sportiva a disposizione dell’Istituto e degli studenti che lo frequentano.

«La stessa riveste un’ importanza evidente nell’ambito della formazione dei nostri ragazzi e ancor di più quest’anno, con l’introduzione all’Istituto Comprensivo Galvaligi della sezione sportiva. Si tratta di una nuova proposta che offre un percorso di studi dedicato allo sport, con la finalità di promuovere la crescita personale e sociale e valori fondamentali, quali rispetto, disciplina e lealtà. Orgogliosi di lavorare costantemente nell’ottica della crescita complessiva delle nuove generazioni», dichiarano i sindaci.