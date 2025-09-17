Con Aido l’incontro a Varese “Stili di vita: Nutrizione e sport”

​La nutrizione svolge un ruolo fondamentale nel supportare e ottimizzare le prestazioni sportive, il recupero e la salute generale di un atleta. Una dieta ben pianificata non solo fornisce l’energia necessaria per l’allenamento e la competizione, ma aiuta anche a riparare i tessuti muscolari, a prevenire gli infortuni e a mantenere un buono stato di salute.