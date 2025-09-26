Concerto per Salvo D’Acquisto alla Sala Montanari di Varese

Un omaggio in musica alla memoria di Salvo D’Acquisto, il vice brigadiere dei Carabinieri decorato con la Medaglia d’oro al valor militare per il suo estremo gesto di coraggio. Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 21.00, la Sala Montanari di Varese ospita il Concerto per Salvo D’Acquisto, eseguito dal Corpo Musicale La Filarmonica Verghera, sotto la direzione del Maestro Vittorio Castiglioni.

Un tributo in musica alla memoria

L’evento, promosso dalla sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Carabinieri, si inserisce nel centenario dalla nascita dell’eroe, nato a Napoli il 15 ottobre 1920 e tragicamente scomparso il 23 settembre 1943 a Palidoro, dove sacrificò la propria vita per salvare quella di ventidue civili innocenti.

Il concerto vuole essere un momento di raccoglimento e riflessione, ma anche un’occasione per mantenere viva la memoria di un esempio di straordinario altruismo e valore civile.

La Filarmonica Verghera in scena

Protagonista della serata sarà La Filarmonica Verghera, storica formazione musicale del territorio, conosciuta per la qualità delle sue esecuzioni e il forte impegno culturale. Il concerto sarà diretto dal Maestro Vittorio Castiglioni, che guiderà l’orchestra in un repertorio scelto per esprimere solennità e rispetto, alternando brani classici e composizioni evocative.

Una figura simbolo del sacrificio

Salvo D’Acquisto rappresenta ancora oggi un simbolo di dedizione al dovere e spirito di servizio. La serata intende coinvolgere non solo le autorità e le forze dell’ordine, ma anche tutta la cittadinanza, in un gesto collettivo di gratitudine e riconoscimento.

Ingresso libero e aperto a tutti

Il concerto è a ingresso gratuito e aperto a tutti i cittadini. È consigliabile arrivare con anticipo per assicurarsi un posto a sedere, vista la capienza limitata della Sala Montanari e l’importanza dell’evento.