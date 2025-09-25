Conosciamo Confident: il dentista di fiducia per migliaia di famiglie
Intervista a Marco Nunziati, Direttore Operativo di Confident Studi Dentistici
Confident Studi Dentistici è una realtà radicata sul territorio, nata con l’obiettivo di avvicinare le famiglie alla prevenzione, che oggi si propone come punto di riferimento per chi desidera cure accessibili, di qualità e vicine. Abbiamo incontrato Marco Nunziati, Direttore Operativo di Confident, per approfondire filosofia, servizi e risultati raggiunti
Come nasce Confident e qual è il suo obiettivo principale?
Confident nasce nel 2020 dalla volontà di rendere le cure odontoiatriche accessibili a tutti, in termini sia economici sia di qualità e disponibilità. È un progetto fondato su un’esperienza pluridecennale nel settore, ma con uno sguardo ben preciso rivolto al futuro: avvicinare le persone alla prevenzione. Questo è il cuore pulsante della nostra attività. La nostra missione non è quella di essere semplicemente un luogo in cui ci si cura un dente quando fa male, ma di accompagnare interi nuclei familiari verso una nuova cultura della salute orale, incentrata sul controllo regolare e sulla prevenzione.
In che modo concretizzate questo approccio alla prevenzione?
Attraverso il Confident Plan, un piano di prevenzione pensato per essere davvero alla portata di tutti. È un piano prevenzione che offre presidi fondamentali, tra qui la pulizia dei denti professionale. Sembra quasi banale, ma questo piccolo gesto ha un grande valore: controlli regolari permettono di intercettare problemi prima che diventino emergenze. E chiunque abbia avuto a che fare con un mal di denti sa quanto possa essere invalidante – e quanto possa pesare sul portafoglio. Prevenire significa affrontare per tempo, spendere meno e soprattutto evitare trattamenti invasivi.
Quanti pazienti hanno già scelto di aderire al Confident Plan?
Solo nella nostra sede di Desio abbiamo superato le 5.000 adesioni, mentre in tutti i nostri Studi Dentistici abbiamo quasi raggiunto i 7.000 piani attivi. Significa che parliamo di decine di migliaia di persone, se si considera l’intero nucleo familiare, che si sono avvicinate a una nuova idea di salute dentale. Questo risultato, per noi, è motivo di grande orgoglio: ci conferma che stiamo incidendo positivamente sul territorio e sulla qualità della vita delle persone.
Cosa significa essere riconosciuti come il “dentista di quartiere”?
È un’espressione che racchiude molto del nostro spirito. Le persone ci riconoscono come un punto di riferimento affidabile, vicino, presente. Sanno che da noi trovano continuità, ascolto, soluzioni concrete. Siamo operativi, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 20, anche nei periodi festivi.
La tecnologia gioca un ruolo importante nei vostri studi?
In ogni nostra sede mettiamo a disposizione attrezzature di ultima generazione: TAC 3D, scanner per l’impronta ottica digitale, strumenti diagnostici e terapeutici avanzati.
Cosa si intende per “impatto sul territorio”. In che senso Confident ha cambiato le abitudini locali?
Nel senso più concreto del termine. In molte delle aree dove siamo presenti, prima del nostro arrivo il dentista era vissuto come “l’ultima spiaggia”, da contattare solo in caso di dolore. Oggi, grazie al Confident Plan e a un approccio amichevole e accessibile, molte famiglie hanno iniziato a vedere la visita odontoiatrica come un’abitudine regolare. È un cambio culturale significativo: passare dall’emergenza alla prevenzione significa non solo prendersi cura della propria salute, ma anche risparmiare nel lungo periodo.
Quindi prendersi cura della propria salute orale non deve essere un lusso né una paura?
In Confident abbiamo dimostrato che è possibile creare una rete di servizi accessibili, vicini, di qualità e soprattutto pensati per il benessere a lungo termine delle persone. Il nostro motto è semplice: anteporre la prevenzione alla cura. E ogni giorno lavoriamo per renderlo concreto.
Confident Busto Arsizio
Piazza Manzoni 17, angolo Via Goito, Busto Arsizio
Tel. 0331 112 3330
Confident Varese
Viale Belforte 5B, Varese
Tel. 0332 143 9370
Sito internet | Facebook | Instagram | WhatsApp
Tutte le informazioni sui Direttori Sanitari sono consultabili sul sito internet www.confident.dental
e presso ciascun Studio Dentistico Confident
