Contaminazioni: l’eco del creato tra fragilità e radici al Chiostro di Voltorre

Dal 27 settembre al 5 ottobre 2025 la Sala Capitolare del Chiostro di Voltorre ospita la mostra personale di Veronica Mazzucchi, dal titolo “CONTAMINAZIONI. L’eco del creato tra fragilità e radici”, a cura di Anita Membrini e Giulia Pozzi. L’iniziativa, organizzata da Techne Art Service A.P.S. con il patrocinio della Provincia di Varese e della Città di Gavirate, invita il pubblico a un percorso intimo e riflessivo sul tema della fragilità umana e sul legame profondo con la natura.

La ricerca di Mazzucchi prende forma attraverso materiali che dialogano tra loro: l’argilla cruda, lasciata asciugare all’aria, si fa corpo e volto universale, fragile e potente al tempo stesso, metafora dell’esistenza umana nella sua dimensione effimera. A essa l’artista accosta il ferro e altri elementi naturali, oltre a opere grafiche e pittoriche realizzate con pigmenti ottenuti dalle terre. Le sue opere sono un ritorno alle origini, una narrazione che celebra la vulnerabilità come radice di bellezza e autenticità, come occasione di rispetto e di apertura verso l’altro.

Il dialogo si amplia al mondo del vino, elemento che nel Varesotto sta vivendo una nuova stagione di valorizzazione. Così come la vite affonda le radici nella terra e restituisce al vino i caratteri minerali del suolo, l’argilla modellata dall’artista custodisce le tracce del tempo e del paesaggio. Fragili e sensibili, entrambi richiamano un processo di trasformazione in cui radici, memoria e metamorfosi diventano protagonisti. In questa prospettiva, la mostra si configura come una vera e propria degustazione visiva ed emotiva, capace di intrecciare materia, natura e sensibilità umana.

Il percorso espositivo nasce dai progetti di lungo corso di Veronica Mazzucchi, “Camminare sulla terra in punta di piedi” e “Cum Patior – mettersi nella pelle dell’altro”, che da anni riflettono sulla fragilità come condizione universale, trasformandola in atto di condivisione profonda con la natura e con le persone.

Il programma della mostra sarà arricchito da momenti di partecipazione e contaminazione tra linguaggi diversi. L’inaugurazione, sabato 27 settembre alle ore 17, sarà accompagnata da una performance teatrale dell’attrice Eugenia Marcolli e della poetessa Sara Pennacchio, ispirata al progetto “Camminare sulla Terra in punta di piedi”. Domenica 28 settembre, alle ore 16, il pubblico potrà prendere parte a un laboratorio esperienziale creativo con Metodo Caviardage®, condotto da Ars Poetica Lab con Anita Membrini e Chiara Zuffrano. Sabato 4 ottobre, in occasione di Chiostro diVino, la Sala Capitolare accoglierà alle 17.45 la performance teatrale Cum Patior con Eugenia Marcolli e alle 18.30 un live painting a cura della stessa artista, che utilizzerà elementi naturali come terra, spezie e vino.

L’esposizione segue i consueti giorni e orari di apertura del Chiostro di Voltorre e sarà dunque visitabile lungo l’intero arco della settimana. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’indirizzo techneartservice@gmail.com