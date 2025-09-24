“ConTatto”: Paolo Boccia presenta il suo nuovo libro sulla fisioterapia e l’importanza del rapporto con i pazienti

Dopo il successo della sua autobiografia Dal mio punto di vista, Paolo Boccia torna in libreria con un nuovo libro dal titolo ConTatto, che racconta la sua esperienza di fisioterapista attraverso aneddoti, riflessioni e storie di vita. Il libro sarà presentato ufficialmente lunedì 29 settembre alle 18:00 presso la Galleria Boragno di Busto Arsizio.

Con oltre trent’anni di carriera, Boccia ha deciso di raccontare la sua professione non solo attraverso la tecnica e il trattamento fisico, ma anche esplorando la dimensione umana e psicologica che definisce il suo approccio al lavoro. La fisioterapia, infatti, è per lui un incontro profondo con il paziente, dove corpo e mente si intrecciano per avviare un vero processo di guarigione.

Nel libro, Boccia esplora due elementi fondamentali che caratterizzano il suo approccio terapeutico: l’ascolto e l’energia. L’ascolto, per comprendere le problematiche, le tensioni e le cause profonde del malessere fisico; e l’energia, che si trasmette, si riceve e si produce come parte del ciclo virtuoso che accompagna ogni percorso riabilitativo.

Il fisioterapista racconta il lato più umano della sua professione, condividendo storie ed esperienze che vanno oltre il semplice trattamento fisico, ma che mettono in evidenza la fiducia reciproca tra il terapeuta e il paziente. Il tutto con il suo stile ironico e diretto, che gli ha permesso di instaurare un legame speciale con chi ha incontrato nel suo cammino professionale.

Dettagli dell’evento:

Data: Lunedì 29 settembre 2025, ore 18:00

Luogo: Galleria Boragno, Via Milano 4, Busto Arsizio (VA)

Il libro

ConTatto è disponibile in libreria dal 18 aprile 2025. Con un formato di 14 x 21 cm, il volume di 145 pagine è venduto al prezzo di 14 euro. ISBN: 9788893665414.

Chi è Paolo Boccia

Nato nel 1968 a Firenze, Paolo Boccia ha perso la vista a causa di un incidente nel 1984. Nonostante la disabilità, ha conseguito la laurea in fisioterapia e ha lavorato per oltre trent’anni presso l’ospedale CTO di Firenze. Oltre alla fisioterapia, Boccia ha diverse passioni, tra cui la musica, le auto e i viaggi. Nel 1991 ha fondato l’agenzia di management Master Star, ed è anche noto per la sua esperienza come speaker radiofonico.

L’evento di lunedì offrirà un’opportunità unica per conoscere più da vicino l’autore e il suo approccio alla fisioterapia, oltre che per ascoltare le storie che hanno segnato il suo lungo percorso professionale. Un incontro da non perdere per chiunque sia interessato al mondo della cura e del benessere fisico.