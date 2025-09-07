Varese News

Continua la protesta dei vigili del fuoco: due sit-in a Busto Arsizio e Varese contro la carenza di personale

Oltre 10mila interventi l’anno e organico al minimo: i sindacati denunciano le criticità del comando provinciale. Due nuovi sit-in in programma l’8 e il 15 settembre per denunciare una situazione ormai insostenibile

La mobilitazione dei vigili del fuoco di Varese non si ferma. Dopo mesi di stato di agitazione e sciopero già proclamati per la cronica carenza di organico, i sindacati di categoria hanno annunciato due nuove manifestazioni: l’8 settembre davanti alla sede dei pompieri di Busto Arsizio e il 15 settembre in piazza della Libertà a Varese, nei pressi della Prefettura.

“L’ unicità della Provincia di Varese con i sui rischi antropici, orografici, nucleari, attività a rischi rilevante, rete autostradale tra le più trafficate d’ Europa e ultimo ma non per importanza l’ Aeroporto Intercontinentale di Milano-Malpensa, da poco elevato a 10° Categoria come quello di Fiumicino, portano il locale Comando Provinciale ad un importante carico di lavoro che si aggira intorno ai 10000 interventi annui” – si legge in un comunicato diffuso da tutte le principali sigle sindacali del settore (CONAPO, FNS CISL, UIL PA, FPCGIL, CONFSAL e USB).

“La grave carenza di organico che affligge il Comando, sommato alla miopia gestionale e alle folli politiche di risparmio attuate dagli Uffici Centrali, ormai sotto gli occhi di tutti, giornalmente mandano in crisi il dispositivo di soccorso e sovraccarica il personale a turni astenuanti esponendoli a rischi inutili nonché a rimodulazioni del Servizio che creano disparità nei cittadini” .

“L’assordante e imbarazzante silenzio degli Uffici Centrali sono un segnale d’ allarme che non può essere ignorato – continua il comunicato – . A causa di queste condizioni le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria del Comando Provinciale VV.FF. di Varese hanno organizzato per il giorno 08 Settembre 2025 dalle ore 8:30 presso la sede Vigili del Fuoco di Busto Arsizio e il giorno 15 Settembre 2025 sempre alle ore 8:30 in piazza della Libertà a Varese nei pressi della Prefettura, dei Sit-in per denunciare e sensibilizzare gli addetti ai lavori e l’ opinione pubblica di questa incresciosa situazione”.

Nel comunicato, i sindacati sottolineano anche la dedizione dei vigili del fuoco, che «con non comune senso del dovere» continuano a svolgere il loro lavoro «silenziosamente», nonostante la mancanza di riconoscimento e attenzione da parte della politica.

“Sedi chiuse e poco personale, la protesta dei Vigili del fuoco di Varese”

Pubblicato il 07 Settembre 2025
