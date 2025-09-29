Controlli della Guardia di Finanza di Como: un arresto al confine, lavoratori in nero e irregolarità fiscali

Fine settimana intenso per la Guardia di Finanza di Como, impegnata con 39 pattuglie e 102 militari in una serie di controlli sul territorio provinciale. L’attività, volta a contrastare l’illegalità economico-finanziaria e a rafforzare la sicurezza ai confini, ha portato a diversi risultati significativi. In totale, durante i controlli sono stati verificati 185 veicoli e 287 persone.

Un arresto al valico di Bizzarone

Al confine di Bizzarone, i finanzieri del Gruppo Ponte Chiasso hanno arrestato un cittadino svizzero del 1964, destinatario di un provvedimento restrittivo definitivo. Fermato durante un controllo su un’auto con targa elvetica, l’uomo è apparso nervoso e, dagli accertamenti, è emerso che a suo carico pendeva una condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione per furto, emessa dalla Procura della Repubblica di Varese. Dopo le formalità di rito, è stato condotto alla Casa circondariale di Como.

Controlli su stupefacenti e lavoro irregolare

Nel comune di Olgiate Comasco, un uomo è stato trovato in possesso di 14 grammi di sostanza stupefacente ed è stato segnalato alla Prefettura di Como.

A Binago, invece, i militari hanno scoperto due lavoratori in nero impiegati in un esercizio di ristorazione. Al datore di lavoro sono state contestate sanzioni tra i 3.900 e i 23.400 euro, con richiesta di sospensione dell’attività al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il provvedimento sarà revocato solo dopo il pagamento delle sanzioni e la regolarizzazione dei dipendenti.

Non sono mancate le verifiche in ambito fiscale: le Fiamme Gialle hanno elevato 11 verbali per mancata memorizzazione dei corrispettivi telematici, uno per omessa manutenzione del registratore di cassa e un altro per omesso pagamento del Canone Rai speciale.