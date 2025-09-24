Convocato un presidio d’emergenza in piazza a Varese dopo l’attacco alla Global Sumud Flotilla
In risposta al grave episodio, un presidio d'emergenza è stato convocato in Piazza Montegrappa per le ore 18:30 di oggi, 24 settembre
Un attacco notturno in acque internazionali contro la Global Sumud Flotilla, la flotta di oltre 40 imbarcazioni che trasportano aiuti umanitari a Gaza, ha scatenato una mobilitazione immediata a Varese. In risposta al grave episodio, un presidio d’emergenza è stato convocato in Piazza Montegrappa per le ore 18:30 di oggi, 24 settembre 2025.
L’obiettivo della manifestazione è fare pressione sul Governo italiano affinché intervenga.
L’aggressione, avvenuta nelle prime ore del mattino a sud di Creta, ha visto l’utilizzo di droni non identificati che hanno sganciato ordigni esplosivi e sostanze urticanti contro la flotta. I
l comunicato stampa del gruppo “Da Varese a Gaza” denuncia che gli attacchi hanno deliberatamente distrutto le vele di diverse imbarcazioni per impedire il proseguimento del viaggio. Le esplosioni hanno anche causato danni strutturali e disturbato le comunicazioni.
