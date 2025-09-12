Cosa fare con i bambini nel weekend del 12, 13 e 14 settembre a Varese e nel Varesotto

Prima campanella venerdì 12 settembre per tantissimi bambini che iniziano la scuola solo per poche ore prima di immergersi nuovamente nei ritmi più rilassati del weekend.

In programma diverse esplorazioni della natura, qualche spettacolo anche per piccolissimi, tanti eventi di piazza e prove gratuite con strumenti, scuole di teatro e associazioni sportive. C’è anche un particolare mercatino del baratto per bambini.

Domenica soleggiata e qualche rovescio previsto nella giornata di sabato: in caso di maltempo è bene verificare con gli organizzatori la conferma degli eventi in programma.

EVENTI

ARCISATE – Sabato 13 e domenica 14 settembre torna al Parco Lagozza L’Arcobaleno di Nichi. in una speciale Circus edition. In programma spettacoli, laboratori per bambini, musica e street food. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Giamo Ascoli – L’evento

VARESE – Prosegue con musica bancarelle e grandi tavolate per tutto il weekend il Palio di Masnago che domenica mattina propone il Palio dei Bambini, con laboratori autunnali organizzati da tre cittadini del quartiere – Qui i dettagli

VARESE – Una domenica per famiglie da trascorre insieme al Parco degli Ulivi di Bosto, con un picnic condiviso a base di risotto alla milnese, laboratori creativi, yoga e disegni – Qui tutte le info

MARNATE – È in programma per la mattinata di domenica la nuova edizione del Mercante in Fiera dei Bambini, un evento dedicato ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni che potranno allestire gratuitamente le loro bancarelle per scambiare o vendere giocattoli e oggetti che non usano più – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Milano Comics & Games festeggia venti edizioni con l’evento del 13 e 14 settembre dedicato all’universo di manga, anime, videogiochi, doppiaggio, cosplay e creazione di contenuti – L’iniziativa

CISLAGO – La Festa della Massina anima dedica la giornata di domenica ai bambini con il percorso ludico culturale dei giochi dei nonni, gonfiabili, truccabimbi e, nel pomeriggio, uno spettacolo di magia – Tutto il programma

SESTO CALENDE – Spettacoli e sfide di Dragon Boat sul ticino nel weekend per il Palio dei rioni – L’iniziativa

SPETTACOLI

LAVENO MOMBELLO – Il Festival Il Lago Incantato si chiude sabato pomeriggio a Villa Frua con due spettacoli. All’ombra del ciliegio è il titolo del primo, curato dal Teatro del Sole come progetto di Teatro di comunità e dedicato all’80° Anniversario della Liberazione. A seguire, l’artista Diego Lama proporrà il suo originale lavoro di circo contemporaneo RiCorda – I dettagli

VARESE – Sarà il musical Hairspray a chiudere alle ore17 la giornata di open day di M.Art.E, la scuola dello spettacolo del centro città. Partecipazione gratuita – Scopri di più

RANCO – SOLD OUT a entrambe le repliche del Concerto per neonati e giocattoli in programma sabato pomeriggio a Ranco con il Festival Il Lago cromatico, la soprano Monica Susana Elias, accompagnata al pianoforte da Clara Schembari – L’articolo

GIOCHI E LABORATORI

LAVENA PONTE TRESA – Lunedì 15 settembre, alle ore 17.30 la scuola del Teatro Blu propone una lezione aperta gratuita a tutti i bambini interessati nella Sala Polivalente – L’iniziativa

CERIANO LAGHETTO – Prima giornata di open day sabato 13 settembre per il Rock Camp: i partecipanti avranno la possibilità di fare gratuitamente una lezione di prova su diversi strumenti – Come prenotare

SPORT

SAMARATE – Sabato il il centro sportivo di Verghera ospita la Festa dello Sport: un pomeriggio di attività e giochi con tante associazioni pronte ad accogliere bambini, famiglie e curiosi – Tutte le informazioni

IN NATURA

TRADATE – In volo tra le stelle è il viaggio per piccoli astronauti in programma in Ecoplanetario per la nuova giornata di Porte Aperte domenica 14 settembre al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta. In programma anche eccasioni di gioco e di esplorazione della natura lungo i sentieri – L’evento

BESANO – Escursione con il geologo sulle tracce dei fossili sabato nei boschi e sul luogo degli scavi che hanno permesso di scoprire i reperti fossili conservati nel museo che sarà visitato al termine della giornata – Ecco come partecipare

COMERIO – Escursioni guidate alla Grotta Remeron a settembre nelle giornate di domenica. Grandi e piccini avranno la possibilità di addentrarsi sul sentiero 12 del Parco del Campo dei Fiori fino all’ingresso della grotta da visitare fino a raggiungere una profondità di -50 metri – L’iniziativa

MAMMA E PAPÀ

AZZATE – Sabato mattina allo Stendipanni delle Mamme in cerchio è tempo di Sbaracco di fine estate a sostegno della popolazione di Gaza – Scopri di più

PER TUTTI – Tra il fascino dello swing, rievocazioni storiche, concerti e degustazione e incontri è in arrivo il fine settimana – Che fare nel weekend