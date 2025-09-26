Cosa fare con i bambini nel weekend del 26, 27 e 28 settembre a Varese e nel Varesotto

Temporali e tempo incerto nelle giornate di venerdì e sabato lasciano spazio al sole previsto per domenica in quest’ultimo weekend di settembre che offre alle famiglie momenti di festa per celebrare la pace, escursioni in città o in natura, giochi e laboratori tra notte dei ricercatori e Giornate europee del patrimonio.

In caso di pioggia si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma degli eventi in programma.

EVENTI

VENEGONO SUPERIORE – Il Castello osputa una giornata contro la guerra ricca di musica, parole, cibo etico e attività per bambini sabato 27 settembre dalle ore 16 fino a sera – L’iniziativa

CAZZAGO BRABBIA – L’ulivo in ricordo della maestra deceduta al rientro da una gita scolastica sarà piantumato domenica 28 settembre durante la Festa della meraviglia che accoglie gli alunni di 1^ in una festa che coinvolge l’intero paese con messaggi di Pace. Nel pomeriggio spettacolo del Pimpa – L’articolo

BESANO – Nella giornata di Open Day SOS Valceresio tante attività gratuite per ricevere l’attestato di Soccoritore junior con il percorso 112 Bimbi e sessioni di Primo Soccorso Pediatrico, orientamento per genitori – Qui tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Una domenica dedicata alla natura Agrivarese arriva a Busto Arsizio domenica 28 settembre nel parco di via Ugo Foscolo con una giornata ricca di attività e animali da scoprire – Il programma

CARNAGO – Tre giorni di musica, balli, rievocazioni e sapori western: dal 26 al 28 settembre torna a Carnago il Country Fest, con concerti, animazioni per famiglie e spettacoli a ingresso gratuito – Tutte le informazioni

CUVIO – Bambini in festa a Cuvio con le Castagne degli alpini in una festa ricca di mercatini, musica e intrattenimento per famiglie. Appuntamento al parco comunale domenica 28 settembre – L’iniziativa

LOMAZZO – Sabato 27 settembre al Gran Parco Area Feste c’è Hora Laeta, una giornata all’insegna del Medioevo tra dame, falconeria e gran finale con spettacolo di fuoco – I dettagli

TERNATE – Diverse attività per bambini domenica al parco Berrini per il Nepal Festival Solidale tra cultura himalayana, solidarietà golosità per sostenere la costruzione di uno studentato nella valle del Kumbu – L’evento informazioni

STORIE E SPETTACOLI

ANGERA – Bebé, Bigiò, Bigàt e l’argenteo filo di seta è lo spettacolo della compagnia Roggero in scena sabato pomeriggio nel giardino di Amaltheatro, a Barzola. A seguire un laboratorio per la costruzione di pupazzi – Come partecipare

TRADATE – Racconti intorno al fuoco sabato sera al Centro Didattico Scientifico di Tradate tra “Curiosità scientifiche su miti e leggende del bosco”. Dopo il falò un viagio in Ecoplanetario con osservazione astronomica, meteo permettendo – Tutte le info

INARZO – Tutto esaurito domenica pomeriggio per la doppia replica diBotanica Queer una lezione itinerante di botanica come non l’hai mai vista: un’esperienza unica di teatro drag, alla scoperta del lato queer della natura – Leggi qui

GIOCHI E LABORATORI

BUSTO ARSIZIO – venerdì sera la Notte dei ricercatori è in piazza Santa Maria trasformata in un grande laboratorio all’aperto con esperimenti, giochi e attività interattive sul tema Jump into the Future! – Il programma

VARESE – Sabato pomeriggio la Notte dei ricercatori è in piazza Monte Grappa con tanti laboratori scientifici curiosi per tutte le età – Scopri di più

AZZATE – Famiglia in gioco è l’appuntamento promosso dalle Mamme in cerchio di Azzate ogni 3° sabato del mese, dalle 16.30 alle 18.30 a partire dal 27 settembre. Un’occasione per regalarsi del tempo per giocare insieme, genitori e figli. Partecipazione gratuita – L’iniziativa

CATELSEPRIO – In occasione delle Giornate europee del patrimonio domenica il Sito archeologico propone una giornata di visite guidate tematiche e due laboratori per bamini: Tra rane e serpenti nel pomeriggio e, per tutta la giornata Intrecci di storia: fili, ricami e abiti dal Medioevo – Come partecipare

CUVEGLIO – Aperte le iscrizioni al Laboratorio di Falegnameria per ragazzi dagli 11 ai 18 anni ospitato in oratorio all’interno del più apio progetto Aperto a tutti che conta sette percorsi laboratoriali per un Teatro integrato – Scopri di più

ESCURSIONI

FAGNANO OLONA – Domenica parte dai Calimali la seconda delle quattro passeggiate gratuite, con merenda e spettacolo, organizzate da Alfa Srl lungo la Via Francisca del Lucomagno – Qui tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Sabato mattina in occasione delle Giornate europee del patrimonio c’è Dettagli in città, una speciale caccia al tesoro dei capolavori liberty di Silvio Gambini, architetto attivo ai primi del ‘900 in città – Leggi qui

INARZO – Domenica mattina all’Oasi Lipu della Palude Brabbia c’è na visita guidata dedicata al racconto di come si cavava la torba e a cosa serviva la lisca, osservazione degli anfibi con i loro furtivi saltelli, della flora e e della fauna palustri– Leggi qui

TRADATE – Nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con Ecoplanetario, questa volta con tanti laboratori Al confiene tra arte e scienza – l’Evento

COMERIO – Escursioni guidate alla Grotta Remeron a settembre nelle giornate di domenica. Grandi e piccini avranno la possibilità di addentrarsi sul sentiero 12 del Parco del Campo dei Fiori fino all’ingresso della grotta da visitare fino a raggiungere una profondità di -50 metri – L’iniziativa

SPORT

SARONNO – C’è anche una Family Run di 5 km tra i percorsi della Strasaronno che si corre domenica – Come partecipare

BINAGO – Il Campionato nazionale Mtb Xc arriva a Binago. Sono attesi atleti da tutta Italia per il quarto trofeo cross-country Ibex bike park – Tutte le informazioni

MAMMA E PAPÀ

SOLBIATE OLONA – Si intitola Figli dei millenials – connessi e sconnessi, l’ incontro per riflettere sui rischi della rete e sull’impatto del digitale nelle vite dei più giovani in programmavenerdì 26 settembre alle 20.45 al Centro Socio Culturale – L’evento

AZZATE – Nuovi pecorsi per genitori tra Papà in pista, Risorse in circolo, Genitori in azione e Insieme genitori sono in partenza ad Azzate grazie al progetto Wi-Fi – Scopri di più

PER TUTTI – L’ultimo fine settimana di settembre si colora di feste, sagre, concerti e spettacoli. Enzo Iacchetti ospite del Premio Chiara racconta il suo “Lago” mentre a Samarate torna Sarà Pink, con La Vale di Radio Deejay – Che fare nel weekend