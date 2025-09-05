Cosa fare con i bambini nel weekend del 5, 6 e 7 settembre a Varese e nel Varesotto
L'ultimo weekend delle vacanze estive promette ai bambini iniziative in natura, spettacoli e giochi da vivere all'aria aperta per divertirsi in famiglia, insieme a mamma e papà
Se alcuni tra i più piccoli hanno già iniziatiìo l’asilo, per la maggior parte dei bambini questo primo weekend di settembre è anche l’ultimo delle vacanze estive.
In programma per l’occasione tante iniziative in natura, tra esplorazioni ed eclissi di luna. E poi spettacoli e giochi da vivere all’aria aperta per divertirsi in famiglia, insieme a mamma e papà, baciati dal sole.
EVENTI
VARESE – Prosegue fino a domenica 7 settembre la festa Casbeno Insieme con musica, street food, tornei sportivi, laboratori per bambini e momenti comunitari – Il programma
VARESE – Parte sabato sera alle 18.30 com musica, giochi e tornei sportivi in oratorio per adulti e bambini il Palio di Masnago – Qui i dettagli
VARESE – Artigiani, commercianti, hobbisti e associazioni animano Sant’Ambrogio in strada nella giornata di domenica, arricchita da musica dal vivo, spettacoli e attività per bambini – L’evento
BUSTO ARSIZIO – Sabato il Parco dell’associazione Evolvere ospita Melagioco, una grande festa per famiglie invitate ad emergersi in un mondo incantato – L’iniziativa
BUSTO ARSIZIO – Sabato pomeriggio in piazza Santa Maria c’è La Giornata del naso rosso, tra divertimento e solidarietà organizzata dall’associazione Colori del Sorriso – Vip Varese per i bambini ricoverati nelle pediatrie – Tutte le informazioni
VENEGONO INFERIORE – Domenica pomeriggio si chiude il September Fest con bolle di sapone, giocoleria, palloncini e truccabimbi. Alle 17.30 spazio allo spettacolo dei Truzzi Volanti e, in serata, il concerto del rapper varesino ThisGelo e Gem Boy –Qui il programma completo
LAVENO MOMBELLO – Attività per bambini, un mercatino solidale, food truck e giochi organizzati per tutta la giornata di sabato al Parco di via Bellorini per una giornata di festa promossa da Comune e associazioni – L’iniziativa
LEGNANO – domenica 7 settembre il Parco Alto Milanese ospita una giornata di festa tra spettacoli, animazioni, musica e attività all’aria aperta, dalle 10:30 alle 19 – Qui tutte le info
PER LA PACE A GAZA
SESTO CALENDE – Flash mob Fermiamo la barbarie sabato alle ore 18 al ponte di Sesto Calende a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Un luogo simbolico che unisce due città e due regioni – Qui tutte le info
CASTIGLIONE OLONA – Parte sabato alle ore 9 dal centro storico di Castiglione Olona per arrivare alle ore 16 a Castellanza con pusa pranzo ai Calimali la seconda tappa della Local march per Gaza lungo la via Francisca – Come partecipare
LEGNANO – Sabato 6 alle 17 in piazza San Magno sindacato e associazioni hanno organizzato un presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla – Qui info
SPETTACOLI
SARONNO – Il 6 e 7 settembre il Microteatro La Fiaba ospita lo spettacolo di burattini
La Collana Magica, tra misteri e incantesimi, pensato per bambini e famiglie – Lo spettacolo
AZZATE – Venerdì 5 settembre alle ore 21 il cortile della villa comunale diventa cinema all’aperto in una serata per tutta la famiglia tra natura con la proiezione del film “La quercia e i suoi abitanti” – Il film
GIOCHI E LABORATORI
VARESE – Animali-amo è un laboratorio per bambini guidati dalla fantasia alla scoperta del prorprio animale totemico domenica 7 settembre alle ore 15 al campo dei Gorillas a San Fermo con Rock the jungle che si chiude con il concerto in serata di Otierre e Tormento. Partecipazione e merenda gratuite – Leggi qui
VARESE – Domenica 7 settembre la rassegna Estate al lago chiude con una giornata di promozione della salute con Ats insubria e il laboratorio per bambini L’acqua del rubinetto a cura di LereTi – L’evento
SARONNO – Sabato pomeriggio alle 16 il festival Animatica propone ai bambini dai 5 anni in su JurassicArt, un laboratorio artistico e lettura teatrale a cura di Sara Ghioldi seguita alle 18 da Minimatica, la sezione del festival dedicata ai più piccoli, con corti d’animazione su misura – L’iniziativa
ANGERA – Sabato mattina il Mela Project propone una grande caccia al tesoro diffusa aperta a tutte le età e seguita nel pomeriggio – dalle 14 alle 17 – da giochi da tavolo ispirati ad “Angera segreta” tra i pratoni del lungolago e il Museo Archeologico – Scopri di più
LEGNANO sabato 6 e domenica 7 settembre lo Spazio 27b si trasforma nella grande ludoteca di Amigo, con giochi da tavolo e tornei per tutte le età – Qui tutte le info
SPORT
MALNATE – Domenica davanti alle scuole medie si celebra la prima edizione di Insieme per lo Sport, giornata ideata da SpazioDanza in collaborazione con il Comune per le associazioni sportive del territorio, tutte da provare – Tutte le info
ANGERA – Domenica mattina si corre la 25esima Pedalata della solidarietà Avis Angera Taino. Ritrovo alle ore 9:30 e partenza alle 10 sul lungolago, di fronte al palazzo comunale. L’evento non è competitivo ed è aperto a tutti – Come partecipare
LEGNANO – Sabato 6 settembre il Parco Falcone e Borsellino sarà invaso da stand e atleti per la Festa dello Sport che darà la possibilità ai cittadini d ogni età di conoscere e provare tra 50 discipline diverse – Qui info
GORNATE OLONA – Beppe Bergomi ospite d’onore alla festa Divertiamoci insieme: tre giorni di eventi, giochi e incontri per tutte le età – Scopri di più
IN NATURA
VARESE – Escursione al Chiusarella sabao 6 settembre per vedere la Luna piena del mais con gli Amici di Bregazzana che organizzano una camminata sulla cima del monte varesino – Qui tutte le info
TRADATE – Terra di mezzo in onore dei 71 anni del Signore degli anelli e Missione Marte sono solo alcune delle attività nella giornata di Porte Aperte in programma domenica 7 settembre agosto al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con EcoPlanetario per il divertimento di grandi e piccini – L’evento
COMERIO – Escursioni guidate alla Grotta Remeron a settmbre nelle giornate di domenica. Grandi e piccini avranno la possibilità di addentrarsi sul sentiero 12 del Parco del Campo dei Fiori fino all’ingresso della grotta da visitare fino a raggiungere una profondità di -50 metri – L’iniziativa
MAMMA E PAPÀ
DAVERIO – Mobili e accessori in cerca di nuova vita con lo “Svuota tutto” dek magazzino solidale delle Mamme in Cerchio di Azzate. Mobili e accessori tornano a nuova vita con prezzi simbolici, per sostenere famiglie e promuovere il riuso sabato 6 settembre dalle 10.30 alle 12 in via Roma 57 – L’iniziativa
CATELLANZA – Prorogato il bando della Liuc: c’è tempo fino al 15 settembre per richidere una delle 6 borse di studio dedicate al sostegno attivo dei neogenitori – con figli in arrivo o comunque con meo di 3 anni – nel percorso universitario – Scopri di più
PER TUTTI – Feste, sagre, concerti e tanti eventi colorano la provincia in attesa dell’eclissi totale della luna – Che fare nel weekend
