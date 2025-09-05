Cosa fare con i bambini nel weekend del 5, 6 e 7 settembre a Varese e nel Varesotto

Se alcuni tra i più piccoli hanno già iniziatiìo l’asilo, per la maggior parte dei bambini questo primo weekend di settembre è anche l’ultimo delle vacanze estive.

In programma per l’occasione tante iniziative in natura, tra esplorazioni ed eclissi di luna. E poi spettacoli e giochi da vivere all’aria aperta per divertirsi in famiglia, insieme a mamma e papà, baciati dal sole.

EVENTI

VARESE – Prosegue fino a domenica 7 settembre la festa Casbeno Insieme con musica, street food, tornei sportivi, laboratori per bambini e momenti comunitari – Il programma

VARESE – Parte sabato sera alle 18.30 com musica, giochi e tornei sportivi in oratorio per adulti e bambini il Palio di Masnago – Qui i dettagli

VARESE – Artigiani, commercianti, hobbisti e associazioni animano Sant’Ambrogio in strada nella giornata di domenica, arricchita da musica dal vivo, spettacoli e attività per bambini – L’evento

BUSTO ARSIZIO – Sabato il Parco dell’associazione Evolvere ospita Melagioco, una grande festa per famiglie invitate ad emergersi in un mondo incantato – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Sabato pomeriggio in piazza Santa Maria c’è La Giornata del naso rosso, tra divertimento e solidarietà organizzata dall’associazione Colori del Sorriso – Vip Varese per i bambini ricoverati nelle pediatrie – Tutte le informazioni

VENEGONO INFERIORE – Domenica pomeriggio si chiude il September Fest con bolle di sapone, giocoleria, palloncini e truccabimbi. Alle 17.30 spazio allo spettacolo dei Truzzi Volanti e, in serata, il concerto del rapper varesino ThisGelo e Gem Boy –Qui il programma completo

LAVENO MOMBELLO – Attività per bambini, un mercatino solidale, food truck e giochi organizzati per tutta la giornata di sabato al Parco di via Bellorini per una giornata di festa promossa da Comune e associazioni – L’iniziativa

LEGNANO – domenica 7 settembre il Parco Alto Milanese ospita una giornata di festa tra spettacoli, animazioni, musica e attività all’aria aperta, dalle 10:30 alle 19 – Qui tutte le info

PER LA PACE A GAZA

SESTO CALENDE – Flash mob Fermiamo la barbarie sabato alle ore 18 al ponte di Sesto Calende a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla. Un luogo simbolico che unisce due città e due regioni – Qui tutte le info

CASTIGLIONE OLONA – Parte sabato alle ore 9 dal centro storico di Castiglione Olona per arrivare alle ore 16 a Castellanza con pusa pranzo ai Calimali la seconda tappa della Local march per Gaza lungo la via Francisca – Come partecipare

LEGNANO – Sabato 6 alle 17 in piazza San Magno sindacato e associazioni hanno organizzato un presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla – Qui info

SPETTACOLI

SARONNO – Il 6 e 7 settembre il Microteatro La Fiaba ospita lo spettacolo di burattini

La Collana Magica, tra misteri e incantesimi, pensato per bambini e famiglie – Lo spettacolo

AZZATE – Venerdì 5 settembre alle ore 21 il cortile della villa comunale diventa cinema all’aperto in una serata per tutta la famiglia tra natura con la proiezione del film “La quercia e i suoi abitanti” – Il film

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Animali-amo è un laboratorio per bambini guidati dalla fantasia alla scoperta del prorprio animale totemico domenica 7 settembre alle ore 15 al campo dei Gorillas a San Fermo con Rock the jungle che si chiude con il concerto in serata di Otierre e Tormento. Partecipazione e merenda gratuite – Leggi qui

VARESE – Domenica 7 settembre la rassegna Estate al lago chiude con una giornata di promozione della salute con Ats insubria e il laboratorio per bambini L’acqua del rubinetto a cura di LereTi – L’evento

SARONNO – Sabato pomeriggio alle 16 il festival Animatica propone ai bambini dai 5 anni in su JurassicArt, un laboratorio artistico e lettura teatrale a cura di Sara Ghioldi seguita alle 18 da Minimatica, la sezione del festival dedicata ai più piccoli, con corti d’animazione su misura – L’iniziativa

ANGERA – Sabato mattina il Mela Project propone una grande caccia al tesoro diffusa aperta a tutte le età e seguita nel pomeriggio – dalle 14 alle 17 – da giochi da tavolo ispirati ad “Angera segreta” tra i pratoni del lungolago e il Museo Archeologico – Scopri di più

LEGNANO sabato 6 e domenica 7 settembre lo Spazio 27b si trasforma nella grande ludoteca di Amigo, con giochi da tavolo e tornei per tutte le età – Qui tutte le info

SPORT

MALNATE – Domenica davanti alle scuole medie si celebra la prima edizione di Insieme per lo Sport, giornata ideata da SpazioDanza in collaborazione con il Comune per le associazioni sportive del territorio, tutte da provare – Tutte le info

ANGERA – Domenica mattina si corre la 25esima Pedalata della solidarietà Avis Angera Taino. Ritrovo alle ore 9:30 e partenza alle 10 sul lungolago, di fronte al palazzo comunale. L’evento non è competitivo ed è aperto a tutti – Come partecipare

LEGNANO – Sabato 6 settembre il Parco Falcone e Borsellino sarà invaso da stand e atleti per la Festa dello Sport che darà la possibilità ai cittadini d ogni età di conoscere e provare tra 50 discipline diverse – Qui info

GORNATE OLONA – Beppe Bergomi ospite d’onore alla festa Divertiamoci insieme: tre giorni di eventi, giochi e incontri per tutte le età – Scopri di più

IN NATURA

VARESE – Escursione al Chiusarella sabao 6 settembre per vedere la Luna piena del mais con gli Amici di Bregazzana che organizzano una camminata sulla cima del monte varesino – Qui tutte le info

TRADATE – Terra di mezzo in onore dei 71 anni del Signore degli anelli e Missione Marte sono solo alcune delle attività nella giornata di Porte Aperte in programma domenica 7 settembre agosto al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con EcoPlanetario per il divertimento di grandi e piccini – L’evento

COMERIO – Escursioni guidate alla Grotta Remeron a settmbre nelle giornate di domenica. Grandi e piccini avranno la possibilità di addentrarsi sul sentiero 12 del Parco del Campo dei Fiori fino all’ingresso della grotta da visitare fino a raggiungere una profondità di -50 metri – L’iniziativa

MAMMA E PAPÀ

DAVERIO – Mobili e accessori in cerca di nuova vita con lo “Svuota tutto” dek magazzino solidale delle Mamme in Cerchio di Azzate. Mobili e accessori tornano a nuova vita con prezzi simbolici, per sostenere famiglie e promuovere il riuso sabato 6 settembre dalle 10.30 alle 12 in via Roma 57 – L’iniziativa

CATELLANZA – Prorogato il bando della Liuc: c’è tempo fino al 15 settembre per richidere una delle 6 borse di studio dedicate al sostegno attivo dei neogenitori – con figli in arrivo o comunque con meo di 3 anni – nel percorso universitario – Scopri di più

