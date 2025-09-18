Varese News

Country western line dance: tutti gli appuntamenti a Varese Corsi

Tre corsi in arrivo da martedì 30 settembre dalle 20:00 alle 21:00. Aperte le iscrizioni

Varese Corsi 2025

La Country Western Line Dance è un ballo di gruppo di origine americana, caratterizzato da sequenze di passi coreografati eseguiti in linea o in gruppo, senza la necessità di un partner. Sulle note della musica country – e non solo – questa disciplina unisce energia, coordinazione e tanta voglia di stare insieme.

Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni.

Country western line dance (base)Un percorso pensato per chi si avvicina per la prima volta al ballo: imparerai i passi fondamentali e le prime semplici coreografie, acquisendo ritmo e coordinazione per divertirti subito in pista. In partenza da martedì 30 settembre dalle 20:00 alle 21:00 presso il Salone della Motta.

Country western line dance (intermedio)Per chi ha già mosso i primi passi e vuole crescere: il corso intermedio propone figure e coreografie più complesse per migliorare tecnica e sicurezza. In partenza da martedì 30 settembre dalle 21:00 alle 22:00 presso il Salone della Motta.

Country western line dance: pratica. Un pomeriggio dedicato interamente al ballo country, gratuito e aperto a tutti. Che tu sia un principiante curioso o un ballerino esperto, troverai l’occasione giusta per scatenarti e condividere la passione per il ritmo country. In partenza da sabato 4 ottobre dalle 17:00 alle 19:00 presso il Salone della Motta.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, cliccare qui.

Pubblicato il 18 Settembre 2025
