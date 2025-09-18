Country western line dance: tutti gli appuntamenti a Varese Corsi
Tre corsi in arrivo da martedì 30 settembre dalle 20:00 alle 21:00. Aperte le iscrizioni
La Country Western Line Dance è un ballo di gruppo di origine americana, caratterizzato da sequenze di passi coreografati eseguiti in linea o in gruppo, senza la necessità di un partner. Sulle note della musica country – e non solo – questa disciplina unisce energia, coordinazione e tanta voglia di stare insieme.
Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni.
Country western line dance (base). Un percorso pensato per chi si avvicina per la prima volta al ballo: imparerai i passi fondamentali e le prime semplici coreografie, acquisendo ritmo e coordinazione per divertirti subito in pista. In partenza da martedì 30 settembre dalle 20:00 alle 21:00 presso il Salone della Motta.
Country western line dance (intermedio). Per chi ha già mosso i primi passi e vuole crescere: il corso intermedio propone figure e coreografie più complesse per migliorare tecnica e sicurezza. In partenza da martedì 30 settembre dalle 21:00 alle 22:00 presso il Salone della Motta.
Country western line dance: pratica. Un pomeriggio dedicato interamente al ballo country, gratuito e aperto a tutti. Che tu sia un principiante curioso o un ballerino esperto, troverai l’occasione giusta per scatenarti e condividere la passione per il ritmo country. In partenza da sabato 4 ottobre dalle 17:00 alle 19:00 presso il Salone della Motta.
Per maggiori informazioni e iscrizioni, cliccare qui.
