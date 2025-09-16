Besozzo - Evento sponsorizzato
Creanza Vintage Market 2025 a Besozzo: moda, design e sostenibilità all’ex Copertificio Sonnino
Il Creanza Vintage Market annuncia il suo ritorno con una nuova edizione che promette di sorprendere appassionati di vintage, second hand, riuso e design sostenibile. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Besozzo, si terrà sabato 21 settembre 2025 in una location d’eccezione: l’ex Copertificio Sonnino, uno dei simboli di archeologia industriale della città.
Un mercato unico per gli amanti del vintage
Oltre 50 espositori selezionati presenteranno un ricco assortimento di tesori: abbigliamento e accessori vintage e second hand, modernariato, antiquariato, oggetti di design e pezzi curiosi e ricercati. Un’occasione imperdibile per chi ama lo stile senza tempo e vuole scoprire articoli originali e sostenibili.
Le organizzatrici sottolineano come la cornice dell’ex Copertificio Sonnino renda l’evento ancora più suggestivo: “L’atmosfera di questo spazio valorizza il tema del riuso e dell’upcycling, trasformando la visita in un’esperienza davvero speciale”.
Attività e intrattenimento per tutte le età
Il Creanza Vintage Market 2025 non sarà solo un mercato, ma una vera e propria festa della creatività e della sostenibilità, arricchita da eventi collaterali:
- Swap Party a cura di Vestiti in Comune: tutto il giorno sarà possibile scambiare abiti e dare nuova vita al proprio guardaroba.
- Alle 10 e alle 15.30, letture per bambini: appuntamenti curati da Consulta Biblioteca e Compagnia Duse, pensati per i più piccoli.
- Ore 16, concerto swing dei VillageH Duo: un momento musicale che animerà il pomeriggio.
Ospite speciale sarà l’associazione Amico Fragile ODV, presente con uno stand dedicato ad abbigliamento e accessori vintage e seconda mano.
Food & relax all’ex Copertificio Sonnino
Per i visitatori non mancherà un’area food con proposte adatte a ogni momento della giornata: dalla colazione agli aperitivi, passando per pranzo e merenda.
Un’intera giornata per scoprire pezzi unici, sostenere l’economia circolare e vivere l’atmosfera autentica del Creanza Vintage Market a Besozzo.
Creanza Vintage Market, domenica 23 marzo
Ex Copertificio Sonnino
Via De Bernardi 28, Besozzo
Apertura del market dalle h.10:30 alle 19:30
INGRESSO LIBERO
L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo
Per info sugli eventi Creanza, scrivere a creanzacreative@gmail.com