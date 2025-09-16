Creanza Vintage Market 2025 a Besozzo: moda, design e sostenibilità all’ex Copertificio Sonnino

Oltre 50 espositori selezionati presenteranno un ricco assortimento di tesori: abbigliamento e accessori vintage e second hand, modernariato, antiquariato, oggetti di design e pezzi curiosi e ricercati

Il Creanza Vintage Market annuncia il suo ritorno con una nuova edizione che promette di sorprendere appassionati di vintage, second hand, riuso e design sostenibile. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Besozzo, si terrà sabato 21 settembre 2025 in una location d’eccezione: l’ex Copertificio Sonnino, uno dei simboli di archeologia industriale della città.

Un mercato unico per gli amanti del vintage

Oltre 50 espositori selezionati presenteranno un ricco assortimento di tesori: abbigliamento e accessori vintage e second hand, modernariato, antiquariato, oggetti di design e pezzi curiosi e ricercati. Un’occasione imperdibile per chi ama lo stile senza tempo e vuole scoprire articoli originali e sostenibili.

Le organizzatrici sottolineano come la cornice dell’ex Copertificio Sonnino renda l’evento ancora più suggestivo: “L’atmosfera di questo spazio valorizza il tema del riuso e dell’upcycling, trasformando la visita in un’esperienza davvero speciale”.

Attività e intrattenimento per tutte le età

Il Creanza Vintage Market 2025 non sarà solo un mercato, ma una vera e propria festa della creatività e della sostenibilità, arricchita da eventi collaterali:

Swap Party a cura di Vestiti in Comune : tutto il giorno sarà possibile scambiare abiti e dare nuova vita al proprio guardaroba.

a cura di : tutto il giorno sarà possibile scambiare abiti e dare nuova vita al proprio guardaroba. Alle 10 e alle 15.30, letture per bambini : appuntamenti curati da Consulta Biblioteca e Compagnia Duse , pensati per i più piccoli.

: appuntamenti curati da , pensati per i più piccoli. Ore 16, concerto swing dei VillageH Duo: un momento musicale che animerà il pomeriggio.

Ospite speciale sarà l’associazione Amico Fragile ODV, presente con uno stand dedicato ad abbigliamento e accessori vintage e seconda mano.

Food & relax all’ex Copertificio Sonnino

Per i visitatori non mancherà un’area food con proposte adatte a ogni momento della giornata: dalla colazione agli aperitivi, passando per pranzo e merenda.

Un’intera giornata per scoprire pezzi unici, sostenere l’economia circolare e vivere l’atmosfera autentica del Creanza Vintage Market a Besozzo.

Creanza Vintage Market, domenica 23 marzo

Ex Copertificio Sonnino

Via De Bernardi 28, Besozzo

Apertura del market dalle h.10:30 alle 19:30

INGRESSO LIBERO

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo

Per info sugli eventi Creanza, scrivere a creanzacreative@gmail.com