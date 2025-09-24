Varese News

Varese Laghi

Crolla un cornicione in via San Martino a Varese, transenne nella via del centro

Intervento dei vigili del fuoco a pochi metri dal Tribunale: nessun ferito, ma il negozio sottostante resterà chiuso, almeno per oggi 24 settembre

Crolla un cornicione in via San Martino a VARESE

Un pezzo di cornicione si è staccato questa mattina, mercoledì 24 settembre, da una delle case storiche di via San Martino, a pochi metri dal Tribunale di Varese. I detriti sono caduti proprio davanti all’ingresso di un negozio di scarpe, invadendo la soglia della porta a vetri.

Galleria fotografica

Crolla un cornicione in via san Martino 4 di 5
Crolla un cornicione in via San Martino a VARESE
Crolla un cornicione in via San Martino a VARESE
Crolla un cornicione in via San Martino a VARESE
Crolla un cornicione in via San Martino a VARESE

Per fortuna al momento del crollo non passava nessuno. La via, molto frequentata soprattutto al mattino, collega il palazzo di giustizia con il centro e corso Matteotti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l’area e messo in sicurezza l’edificio. L’attività commerciale al piano terra è stata costretta a chiudere almeno per la giornata odierna.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Settembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Crolla un cornicione in via san Martino 4 di 5
Crolla un cornicione in via San Martino a VARESE
Crolla un cornicione in via San Martino a VARESE
Crolla un cornicione in via San Martino a VARESE
Crolla un cornicione in via San Martino a VARESE

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.