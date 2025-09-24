Crolla un cornicione in via San Martino a Varese, transenne nella via del centro

Un pezzo di cornicione si è staccato questa mattina, mercoledì 24 settembre, da una delle case storiche di via San Martino, a pochi metri dal Tribunale di Varese. I detriti sono caduti proprio davanti all’ingresso di un negozio di scarpe, invadendo la soglia della porta a vetri.

Per fortuna al momento del crollo non passava nessuno. La via, molto frequentata soprattutto al mattino, collega il palazzo di giustizia con il centro e corso Matteotti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato l’area e messo in sicurezza l’edificio. L’attività commerciale al piano terra è stata costretta a chiudere almeno per la giornata odierna.