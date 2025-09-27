Cure palliative, la Fondazione La Pelucca entra nell’Osservatorio LIUC Business School: rete più forte per pazienti e famiglie

Unire competenze e risorse per migliorare la qualità dell’assistenza in hospice e a domicilio. È questo l’obiettivo dell’Osservatorio Cure Palliative (OPC), promosso da LIUC Business School, Federazione Cure Palliative e UNEBA Lombardia, che da oggi si arricchisce della partecipazione della Fondazione La Pelucca di Sesto San Giovanni.

Con la nuova adesione, l’Osservatorio raggiunge 29 realtà coinvolte e monitora oltre il 30% dei posti letto complessivi disponibili in Lombardia tra hospice e Unità di Cure Palliative Domiciliare (UCP DOM).

Un network che cresce

«L’idea dell’Osservatorio nasce per creare un luogo di incontro super partes per i gestori – spiega Roberto Pigni, docente di LIUC Business School – in cui affrontare sfide comuni con il supporto scientifico. La raccolta e l’elaborazione dei dati permettono di evidenziare differenze, punti di forza e criticità, aiutando le strutture a migliorare i modelli organizzativi e assistenziali».

La voce della Fondazione La Pelucca

«Siamo orgogliosi di entrare a far parte di una rete che mette al centro la condivisione di conoscenze ed esperienze per affrontare in modo concreto le criticità del nostro settore» – afferma Giuseppe Nicosia, presidente di Fondazione La Pelucca.

Sulla stessa linea il direttore generale e sanitario Giuseppe Minutolo: «L’Osservatorio ci permetterà di alimentare un flusso costante di dati e analisi tra le realtà coinvolte, creando un circolo virtuoso che avrà un impatto diretto sulla qualità dell’assistenza. I veri beneficiari saranno i pazienti e le loro famiglie».

Obiettivi e prospettive

L’Osservatorio punta a condividere esperienze e produrre evidenze scientifiche utili a sostenere le politiche del settore. Tra gli ambiti di ricerca:

confronto tra residenzialità e domiciliarità,

valutazione dei servizi pubblici e privati,

indagine sul benessere del personale,

studi sulle performance assistenziali.