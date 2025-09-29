Da Azzio a Imola, il grande successo dei Piccoli Cori Valcuvia

Grande successo dei Piccoli Cori Valcuvia ad Imola, dove i giovani coristi varesini hanno portato in scena, sul palco dello storico Teatro Comunale Ebe Stignani, uno spettacolo di grande impatto, assieme ad altri quattro cori scelti provenienti da Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna.

Un teatro gremito e un clima di massimo coinvolgimento hanno accompagnato lo spettacolo corale “Armonie di voci – Oltre il sipario”, organizzato dal coro “Il Grillo d’Oro” in collaborazione con il Comune di Imola e la direzione artistica di “Forme Sonore”. Alla guida artistica del progetto due figure di grande rilievo nel panorama corale: Sabrina Simoni, nota per la sua esperienza trentennale nella coralità infantile, e Siro Merlo, musicista e compositore di altissimo livello.

Il titolo “Oltre il sipario” richiama a tutto ciò che succede dietro le quinte: per realizzare uno spettacolo come questo è necessaria una preparazione accurata, e infatti i cinque cori si sono preparati sia per i brani cantati come coro individuale, sia soprattutto per i due brani d’apertura e di chiusura del concerto, i quali hanno visto sul palco 120 bambini a formare un grande coro a 5 voci. Le delicate dinamiche musicali e i coreografici spostamenti sul palcoscenico, perfezionati durante i laboratori del mattino, hanno conquistato il variegato pubblico, che ha concluso gli applausi con una standing ovation entusiasta ed appassionata.

Assieme ai Piccoli Cori Valcuvia diretti da Margherita Gianola, hanno cantato il Piccolo Coro Melograno di Firenze diretto da Laura Bartoli, il Baby Coro di Verona diretto da Marta Benciolini, il Coro Arcobaleno di Limana (BL) diretto da Donatella Triches, e, naturalmente, il coro ospite “Il Grillo d’Oro” di Imola, diretto da Barbara Bendandi e Valentina Roncassaglia.

Concluso con successo l’evento di Imola, l’Associazione Culturale Valcuvia APS, che sostiene e organizza le attività dei Piccoli Cori, apre a tutti i ragazzi dai 3 ai 15 anni la possibilità di una prova gratuita con il coro: dai 3 ai 6 anni con il Baby Coro, dai 6 ai 10 con il Piccolo Coro, e dagli 11 ai 16 con il Junior Coro.

Per info cliccare sul link https://piccolicori.com/canta-con-noi