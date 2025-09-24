Da Singapore a Milano in treno: il viaggio slow di Giovanni Arena arriva a Materia
Un’avventura straordinaria di oltre 17.000 chilometri in treno, attraversando 13 stati. Giovedì 2 ottobre il creator milanese racconta il suo viaggio lento e consapevole a Castronno
“Guardo fuori dal finestrino e mi sembra di essere in un film.” Con queste parole Giovanni Arena descrive il suo incredibile viaggio, partito da Singapore e arrivato a Milano dopo 17.000 chilometri percorsi in treno. Un viaggio di 42 giorni, che lo ha visto attraversare 13 stati e diversi paesaggi, senza mai prendere un aereo.
Dal sud-est asiatico all’Europa orientale, Giovanni ha vissuto ogni tappa del suo percorso come un’opportunità di scoperta: nuovi luoghi, nuove culture, e una connessione più profonda con il mondo che lo circonda. “Il viaggio lento, senza orari imposti, mi ha permesso di assaporare ogni singolo momento,” racconta, evidenziando come il treno abbia rappresentato non solo un mezzo di trasporto, ma anche un modo per rallentare e riflettere.
Giovedì 2 ottobre alle 21, Arena sarà ospite a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno), dove racconterà la sua esperienza.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALL’INCONTRO
“Da Singapore a Milano senza aerei”: il viaggio slow di Giovanni Arena
