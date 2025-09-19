Da Uboldo 100.000 euro donati alla ricerca sulla leucemia mieloide infantile

L’associazione “Quelli che…con LUCA Onlus” raggiunge un’altro traguardo importante: una donazione di 100.000 euro a sostegno della ricerca per la cura della leucemia mieloide infantile. Lo ha reso noto il presidente dell’associazione Andrea Ciccioni durante la cerimonia di mercoledì 17 settembre all’Oratorio di Uboldo.

L’evento con soci, amici, sostenitori, medici e ricercatori si è svolto in una giornata significativa: il quattordicesimo anniversario del giorno in cui il piccolo Luca perse la vita. «Abbiamo vissuto una grande serata – racconta Ciccioni -, un omaggio bello, sincero, pieno di amore per Luca. Abbiamo apposto un’altra importante donazione il nostro cammino, per continuare a puntellare il nostro Progetto scientifico 2025 sulla leucemia mieloide infantile».

“Quelli che…con LUCA Onlus” ha spiegato di essere arrivata a un punto cruciale. L’associazione è in attesa delle risposte dagli enti regolatori (previste per il 2026), dopodiché potrà procedere con la parte pratica del progetto: l’applicazione diretta ai piccoli pazienti, recidivi nella malattia o refrattari. «Quando succederà – spiega il presidente – sarà per la prima volta in Italia. È un grande successo, i soldi, la sensibilità e la volontà ferrea dei donatori hanno funzionato come acceleratori della soluzione, un’accelerazione di speranza».

«La strada percorsa in questi quattordici anni – ha concluso entusiasta Ciccioni – è qualcosa di incredibile, quello che stiamo per vivere lo sarà ancora di più. Siamo pronti alla svolta definitiva, in onore del nostro Luca e per tutti i Luca che oggi lottano negli ospedali contro questa maledetta malattia».