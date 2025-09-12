Dagli Stati Uniti al Lago di Varese, Country e Blues sbarcano all’Isolino Virginia

L’atmosfera della musica Country e le note malinconiche del Blues decollano dagli Stati Uniti e atterrano sul Lago di Varese per una serata in compagnia di ospiti d’eccezione.

Sabato 20 settembre a partire dalle 16:00, l’Isolino Virginia ospita sul palco le sorelle Guthrie, John Popper e Jono Manson: tra gli interpreti più ricercati di questi due generi, che hanno fatto la storia della musica americana e continuano a influenzarla ancora oggi. L’evento è organizzato dal Comune di Varese ed è a ingresso libero.

Gli artisti sul palco

Protagoniste della serata saranno le Guthrie Family Singers, trio proveniente dal Texas composto da Sarah Lee Guthrie, Serena Guthrie e Robin Guthrie-Irion, nipoti dirette di Woody Guthrie, figura centrale della musica folk americana.

Il concerto vedrà inoltre la partecipazione straordinaria di John Popper, armonicista di fama mondiale e frontman dei Blues Traveler, vincitore di Grammy Awards, e di Jono Manson, cantautore del New Mexico, noto per le sue collaborazioni con artisti internazionali e per i legami con il mondo del cinema e della musica statunitense.

Come raggiungere l’Isolino Virginia

L’evento prevede collegamenti in battello dall’imbarcadero di Biandronno con biglietto di andata e ritorno a 5 euro. Dopo il concerto sarà possibile partecipare a un aperitivo con gli artisti al costo di 25 euro (il costo dell’aperitivo include il trasporto). In caso di maltempo, la manifestazione si terrà al Lido della Schiranna, alla “Giulietta al lago”.