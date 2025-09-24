Dai senza tetto alla scuola che cambia, passando da Jhon Bonham. Il giovedì in diretta su Radio Materia

Un progetto dedicato ai senza tetto e la storia di un’insegnante che è appena andata in pensione senza dimenticare il primo appuntamento con Fuori Frequenza. Giovedì a Radio Materia saremo in diretta in tre momenti della giornata: alle 16,30 con Soci All Time e il Progetto Arca del Viandante, alle 18 con la storia di Daniela Fiorillo, insegnante in pensione, e alle 21 con il trio del divertimento e del cazzeggio puro formato da Hobbeat, Gian e Giuseppe.

Soci All Time

In studio avremo Francesca, volontaria del progetto Arca del Viandante,uno spazio di tregua dalla vita in strada in cui tornare a prendersi cura di sé, passare qualche momento di svago e progettare insieme ai volontari un ritorno ad una vita autonoma e in salute. La rubrica è realizzata in collaborazione con CSV Insubria.

Chi l’avrebbe mai detto

Parleremo con Daniela Fiorillo, una vita dedicata all’insegnamento e la sua nuova veste di nonna a tempo pieno. Una storia, la sua, che ci permetterà di capire come è cambiata la scuola e come è cambiato il ruolo di nonna in una famiglia del Varesotto.

Fuori Frequenza

Alle 21 spazio alla musica, alle notizie raccontate in forma leggera e scanzonata, alle curiosità del trio formato da Hobbeat, Gian e Giuseppe. Nel primo appuntamento settimanale del giovedì sera, tra le tante cose, omaggeranno Jhon Bonham, leggenda della musica rock nel ruolo di batterista dei Led Zeppelin.

