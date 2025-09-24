Dai senza tetto alla scuola che cambia, passando da Jhon Bonham. Il giovedì in diretta su Radio Materia
Alle 16,30 Soci All Time con il Progetto Arca, alle 18 la storia di un'insegnante appena andata in pensione e alle 21 cazzeggio e musica con Fuori Frequenza
Un progetto dedicato ai senza tetto e la storia di un’insegnante che è appena andata in pensione senza dimenticare il primo appuntamento con Fuori Frequenza. Giovedì a Radio Materia saremo in diretta in tre momenti della giornata: alle 16,30 con Soci All Time e il Progetto Arca del Viandante, alle 18 con la storia di Daniela Fiorillo, insegnante in pensione, e alle 21 con il trio del divertimento e del cazzeggio puro formato da Hobbeat, Gian e Giuseppe.
Soci All Time
In studio avremo Francesca, volontaria del progetto Arca del Viandante,uno spazio di tregua dalla vita in strada in cui tornare a prendersi cura di sé, passare qualche momento di svago e progettare insieme ai volontari un ritorno ad una vita autonoma e in salute. La rubrica è realizzata in collaborazione con CSV Insubria.
Chi l’avrebbe mai detto
Parleremo con Daniela Fiorillo, una vita dedicata all’insegnamento e la sua nuova veste di nonna a tempo pieno. Una storia, la sua, che ci permetterà di capire come è cambiata la scuola e come è cambiato il ruolo di nonna in una famiglia del Varesotto.
Fuori Frequenza
Alle 21 spazio alla musica, alle notizie raccontate in forma leggera e scanzonata, alle curiosità del trio formato da Hobbeat, Gian e Giuseppe. Nel primo appuntamento settimanale del giovedì sera, tra le tante cose, omaggeranno Jhon Bonham, leggenda della musica rock nel ruolo di batterista dei Led Zeppelin.
Come contattarci
Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE
Soci All Time
Chi l’avrebbe mai detto
