Varese News

Life

Dai senza tetto alla scuola che cambia, passando da Jhon Bonham. Il giovedì in diretta su Radio Materia

Alle 16,30 Soci All Time con il Progetto Arca, alle 18 la storia di un'insegnante appena andata in pensione e alle 21 cazzeggio e musica con Fuori Frequenza

Generico 22 Sep 2025

Un progetto dedicato ai senza tetto e la storia di un’insegnante che è appena andata in pensione senza dimenticare il primo appuntamento con Fuori Frequenza. Giovedì a Radio Materia saremo in diretta in tre momenti della giornata: alle 16,30 con Soci All Time e il Progetto Arca del Viandante, alle 18 con la storia di Daniela Fiorillo, insegnante in pensione, e alle 21 con il trio del divertimento e del cazzeggio puro formato da Hobbeat, Gian e Giuseppe.

Soci All Time

In studio avremo Francesca, volontaria del progetto Arca del Viandante,uno spazio di tregua dalla vita in strada in cui tornare a prendersi cura di sé, passare qualche momento di svago e progettare insieme ai volontari un ritorno ad una vita autonoma e in salute. La rubrica è realizzata in collaborazione con CSV Insubria.

Chi l’avrebbe mai detto

Parleremo con Daniela Fiorillo, una vita dedicata all’insegnamento e la sua nuova veste di nonna a tempo pieno. Una storia, la sua, che ci permetterà di capire come è cambiata la scuola e come è cambiato il ruolo di nonna in una famiglia del Varesotto.

Fuori Frequenza

Alle 21 spazio alla musica, alle notizie raccontate in forma leggera e scanzonata, alle curiosità del trio formato da Hobbeat, Gian e Giuseppe. Nel primo appuntamento settimanale del giovedì sera, tra le tante cose, omaggeranno Jhon Bonham, leggenda della musica rock nel ruolo di batterista dei Led Zeppelin.

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE

Soci All Time

Chi l’avrebbe mai detto

Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Un cittadino bene informato vive meglio nella propria comunità. La buona informazione ha un valore. Se pensi che VareseNews faccia una buona informazione, sostienici!

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.