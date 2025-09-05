Varese News

Varese Laghi

Dal cuore dell’Himalaya a Materia: ospiti in radio Ngima e Carlo dell’associazione “Nepal nel cuore”

Per la quinta puntata di Soci All Time, sono stati ospiti a Radio Materia Carlo Fiori e Ngima Sherpa dell'associazione Nepal nel cuore

Radio Materia

Un incontro casuale sulle montagne nepalesi, una vita salvata, un legame che ha cambiato il destino. È da qui che parte la storia di Ngima Sherpa, fondatore e anima dell’associazione “Nepal nel Cuore ODV”, raccontata ai microfoni di Radio Materia insieme a Carlo Fiori, amico e compagno di viaggio.

Arrivato in Italia oltre vent’anni fa, Ngima non ha mai dimenticato il suo villaggio natale, Damar, composto da sette case a quasi tremila metri di quota, raggiungibile dopo ore di jeep e di cammino da Kathmandu. «Il mio cuore è rimasto lì» – racconta Ngima – «per questo ho iniziato a costruire progetti che potessero portare acqua potabile, pannelli solari, scuole e presidi sanitari ai villaggi sherpa».

Da quelle prime iniziative è nata una rete che, negli anni, si è allargata ai municipi vicini fino a dar vita alla Okhaldunga Nine Hill Association in Nepal e, più recentemente, a Nepal nel Cuore in Italia. Con il sostegno di tanti amici varesini, l’associazione ha reso possibile la costruzione di quattro scuole, due cliniche mediche e un orfanotrofio per i bambini rimasti soli dopo il terremoto del 2015.

Accanto ai progetti di sviluppo, l’associazione propone ogni anno due spedizioni solidali: una verso i campi base degli “ottomila”, l’altra nei villaggi d’origine di Ngima. «Non sono semplici viaggi» – racconta Carlo Fiori – «ma esperienze che parlano all’anima. L’accoglienza della gente, il camminare insieme, le serate attorno al fuoco fanno nascere legami profondi. E soprattutto permettono di vedere con i propri occhi i frutti dei progetti che sosteniamo dall’Italia».

Oggi l’associazione conta oltre sessanta soci e si finanzia con eventi, cene solidali, mercatini di artigianato e attività culturali. Tra i prossimi appuntamenti in programma:

Sabato 13 settembre a Velate con la cena nepalese “Ngima & Friends”

Sabato 27 settembre a Ternate, con il Festival Nepalese, tra mandala di sabbia, campane tibetane e laboratori per bambini,

Sabato 4 ottobre alla Rasa, con una nuova cena solidale.

L’intervista si conclude con la riflessione di Ngima che racconta il suo sogno più grande: «Portare istruzione e futuro ai bambini dei villaggi. Io non sono mai andato a scuola, per questo credo che l’educazione sia il dono più prezioso che possiamo lasciare».

Per seguire e sostenere le attività organizzate dall’associazione, è possibile consultare i canali social Facebook e Instagram.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.