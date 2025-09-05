Dal cuore dell’Himalaya a Materia: ospiti in radio Ngima e Carlo dell’associazione “Nepal nel cuore”

Un incontro casuale sulle montagne nepalesi, una vita salvata, un legame che ha cambiato il destino. È da qui che parte la storia di Ngima Sherpa, fondatore e anima dell’associazione “Nepal nel Cuore ODV”, raccontata ai microfoni di Radio Materia insieme a Carlo Fiori, amico e compagno di viaggio.

Arrivato in Italia oltre vent’anni fa, Ngima non ha mai dimenticato il suo villaggio natale, Damar, composto da sette case a quasi tremila metri di quota, raggiungibile dopo ore di jeep e di cammino da Kathmandu. «Il mio cuore è rimasto lì» – racconta Ngima – «per questo ho iniziato a costruire progetti che potessero portare acqua potabile, pannelli solari, scuole e presidi sanitari ai villaggi sherpa».

Da quelle prime iniziative è nata una rete che, negli anni, si è allargata ai municipi vicini fino a dar vita alla Okhaldunga Nine Hill Association in Nepal e, più recentemente, a Nepal nel Cuore in Italia. Con il sostegno di tanti amici varesini, l’associazione ha reso possibile la costruzione di quattro scuole, due cliniche mediche e un orfanotrofio per i bambini rimasti soli dopo il terremoto del 2015.

Accanto ai progetti di sviluppo, l’associazione propone ogni anno due spedizioni solidali: una verso i campi base degli “ottomila”, l’altra nei villaggi d’origine di Ngima. «Non sono semplici viaggi» – racconta Carlo Fiori – «ma esperienze che parlano all’anima. L’accoglienza della gente, il camminare insieme, le serate attorno al fuoco fanno nascere legami profondi. E soprattutto permettono di vedere con i propri occhi i frutti dei progetti che sosteniamo dall’Italia».

Oggi l’associazione conta oltre sessanta soci e si finanzia con eventi, cene solidali, mercatini di artigianato e attività culturali. Tra i prossimi appuntamenti in programma:

Sabato 13 settembre a Velate con la cena nepalese “Ngima & Friends”

Sabato 27 settembre a Ternate, con il Festival Nepalese, tra mandala di sabbia, campane tibetane e laboratori per bambini,

Sabato 4 ottobre alla Rasa, con una nuova cena solidale.

L’intervista si conclude con la riflessione di Ngima che racconta il suo sogno più grande: «Portare istruzione e futuro ai bambini dei villaggi. Io non sono mai andato a scuola, per questo credo che l’educazione sia il dono più prezioso che possiamo lasciare».

Per seguire e sostenere le attività organizzate dall’associazione, è possibile consultare i canali social Facebook e Instagram.