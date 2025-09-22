Dal Lago Maggiore a tutta Italia: Varese ricorda Gianni Rodari con un nuovo premio

Il 17 febbraio 2025 si è ufficialmente costituito a Varese il comitato promotore “Varese per Rodari”, con l’obiettivo di rendere omaggio a uno dei grandi maestri della letteratura per l’infanzia e, al tempo stesso, di stimolare nuove generazioni di bambini e ragazzi a coltivare la creatività attraverso la scrittura e la lettura.

La prima attività del comitato è stata l’istituzione del “Varese Premio Gianni Rodari”, iniziativa che raccoglie attorno al nome dello scrittore, pedagogista e giornalista un’ampia rete di istituzioni, enti culturali e realtà associative. Il premio non si limiterà a un concorso letterario: sarà un percorso educativo, formativo e creativo che coinvolgerà scuole, famiglie e comunità locali.

Alla conferenza stampa, l’assessore alla Cultura di Varese e membro del comitato, Enzo Laforgia, ha voluto sottolineare la portata culturale e civile dell’iniziativa: «Questa iniziativa, che ripropone il nome di Gianni Rodari, è dovuta soprattutto alla tenacia di Gianni Lucchina. In Comune a Varese avevamo istituito un comitato per le celebrazioni rodariane, ma tutto si fermò a causa della pandemia. Per questo oggi aderiamo a questa iniziativa con ancora maggiore convinzione».

Laforgia ha ricordato come Rodari sia stato un punto di riferimento per il mondo scolastico, grazie soprattutto alla sua Grammatica della fantasia, «Fonte inesauribile di ispirazione per sperimentare nuove pratiche didattiche e laboratori di scrittura creativa». Ma l’assessore ha voluto rimarcare anche la dimensione politica e sociale dello scrittore:

«Rodari non è stato soltanto un educatore e scrittore, ma anche un uomo impegnato nella società civile e nella politica. La sua esperienza con Il Pioniere fu emblematica: uno spazio educativo e culturale che andava oltre la militanza, capace di offrire a tanti giovani strumenti di consapevolezza civile».

Il presidente dell’Associazione Culturale Gavirate tra Parco e Lago e promotore del progetto, Gianni Lucchina, ha spiegato la genesi dell’iniziativa: «Rodari ha vissuto e insegnato in diversi comuni della provincia di Varese. Con questo premio vogliamo rendere omaggio alla sua memoria e al suo lascito, stimolando i bambini a coltivare la magia delle narrazioni». Lucchina ha poi illustrato il funzionamento del premio, che sarà suddiviso in sezioni per età e tipologia di elaborati (albi illustrati, fiabe, filastrocche, racconti e graphic novel). La prima edizione, rivolta all’anno scolastico 2025/2026, avrà come tema “La Pace”. I lavori saranno raccolti e valutati da una giuria qualificata, e parte del materiale sarà pubblicato in un volume curato da Pietro Macchione Editore.

Il sindaco di Sangiano e consigliere provinciale delegato, Matteo Marchesi, ha messo l’accento sulla rete che il premio è riuscito a costruire: «Quando un’iniziativa ha tante persone che collaborano, acquista una coralità che arricchisce il percorso. Questo premio non avrà solo un respiro comunale, ma anche sovraprovinciale, con i patrocini della Regione e l’adesione di tanti Comuni. L’auspicio è che susciti interesse anche oltre i confini della provincia di Varese».

Marco Fazio, sindaco di Germignaga e assessore alla Cultura della Comunità Montana Valli del Verbano, ha sottolineato l’opportunità che l’iniziativa porta al territorio: «La definizione di questo progetto come Terra di favola, terre di favole è un bello spunto per poter portare persone nei nostri territori». Anche Jenny Santi, cofondatrice del concorso Ceresio in Giallo e redattrice de La Breva, ha espresso entusiasmo per un progetto che unisce scuole, istituzioni, librerie e associazioni in una rete capace di generare cultura condivisa.

UN PRESIDENTE DI GIURIA “ESPERTO DI PACE” E UN SOSTEGNO CORALE

Il Comitato Promotore è composto da Gianni Lucchina, Enzo La Forgia, Matteo Marchesi, Marco Fazio, Paolo Bertocchi,

Jenny Santi. Il premio potrà contare sul sostegno di partner istituzionali e culturali di primo piano: Regione Lombardia, Consiglio Regionale, Provincia di Varese, Università dell’Insubria, Camera di Commercio di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto, oltre a numerosi Comuni del territorio e associazioni locali.

La giuria sarà presieduta da Marco Rodari (il Clown Pimpa) e includerà pedagogisti, insegnanti, librai, scrittori, fumettisti e professionisti del settore educativo e culturale.

Il “Varese Premio Gianni Rodari” non sarà soltanto un concorso: accanto alle fasi di scrittura e valutazione, sono previsti laboratori, spettacoli teatrali, attività di lettura e incontri nelle scuole, a conferma di un progetto che vuole far vivere la fantasia non come evasione, ma come strumento di crescita individuale e collettiva.