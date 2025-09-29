Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l’influenza
Inizialmente sarà riservata agli operatori sanitari e frze dell'ordine, alle donne in gravidanza, bambini e ragazzi e agli over 60 anni. Dal 13 ottobre sarà per tutti
Da mercoledì 1° ottobre parte in Lombardia la campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione autunnale-invernale 2025-2026.
In questa prima fase, l’offerta gratuita è rivolta alle seguenti categorie:
- donne in gravidanza, in qualsiasi trimestre, e nel periodo postpartum fino a sei settimane dopo il parto;
- persone di età pari o superiore ai 60 anni;
- bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni;
- persone a rischio a causa di particolari condizioni o patologie, come indicato nella Circolare Ministeriale;
- familiari e contatti stretti di soggetti ad alto rischio di complicanze;
- operatori sanitari, medico e personale che lavora in strutture sociosanitarie a contatto diretto con il pubblico;
- forze di polizia, i vigili del fuoco, la Protezione Civile e il personale scolastico, docente e non docente.
Dal 13 ottobre, la vaccinazione sarà estesa a tutta la popolazione.
L’obiettivo della campagna è proteggere i cittadini dalle infezioni stagionali, contribuendo a ridurre la pressione sulle strutture sanitarie e a prevenire eventuali complicanze.
Dal 1° ottobre è possibile prenotare tramite il portale regionale Prenota Salute o chiamando il numero verde 800 894 545 o inviando una mail a vaccinazioni@asst-settelaghi.it (specificando codice fiscale) per i residenti nel bacino dell’azienda ospedaliera.
Co-somministrazione: I vaccini antinfluenzali sono co-somministrabili con tutti gli altri vaccini, nella stessa seduta oppure a qualunque distanza temporale.
In particolare, verrà promossa la co-somministrazione con:
- vaccino COVID-19 (per soggetti a rischio, come gli over 60, i pazienti cronici, gli operatori sanitari e addetti all’assistenza, donne in gravidanza, ospiti in strutture per lungodegenti, familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità e per le categorie a rischio);
- Vaccino Herpes Zoster e antiPneumococco (per soggetti over 65 anni o con comprovata fragilità).
- Difterite-Tetano-Pertosse (con particolare attenzione alle donne gravide).
