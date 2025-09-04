Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

Dalla Biblioteca di Materia a Casanova: a Castronno rivoluzioni, lettere e storia viva

L'inaugurazione della nuova biblioteca di Materia a Castronno è stata l'occasione per esplorare la figura di Casanova attraverso il libro di Raimondo Fassa, in un'affascinante riflessione sulle rivoluzioni, il potere e la politica

raimondo fassa casanova

Un’atmosfera di grande fermento e interesse ha accompagnato l’inaugurazione della nuova biblioteca di Materia Spazio Libero a Castronno. La serata ha visto una partecipazione numerosa e curiosa, pronta ad esplorare non solo le nuove risorse della biblioteca, ma soprattutto a immergersi in una riflessione affascinante sul passato e sulle sue connessioni con il presente.

La biblioteca, con oltre duemila volumi a disposizione, si propone come un punto di riferimento per gli appassionati di storia, letteratura e cultura locale. La sua inaugurazione non è stata solo una celebrazione di un nuovo spazio fisico, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza di conservare la memoria e stimolare il pensiero critico. In questo contesto, l’evento ha visto la presentazione del libro “Lettere a Robespierre” di Raimondo Fassa, un’opera che, partendo da un episodio storico, si tuffa nel mondo di Casanova e della Rivoluzione Francese, con sorprendenti spunti per la politica contemporanea.

Nel suo libro, Fassa ricostruisce un’ipotetica corrispondenza tra Giacomo Casanova e Maximilien Robespierre. L’autore si ispira alla lettera di centoventi pagine che Casanova avrebbe scritto al rivoluzionario francese nel 1793, una missiva mai inviata a causa della morte di Robespierre. Con grande maestria narrativa, Fassa immagina che Casanova, ormai anziano e morente, invii dodici lettere al morto, cercando di parlare a una figura che incarna il collasso di un mondo e la nascita di un altro, mettendo in luce le contraddizioni di un’epoca che prefigura molte delle sfide politiche odierne.

raimondo fassa casanova

La presentazione del libro è stata moderata da Ferdinando Giaquinto, bibliotecario appassionato di Materia, che ha guidato la serata con una serie di riflessioni sulle implicazioni storiche e politiche dell’opera. Giaquinto ha aiutato il pubblico a comprendere la figura di Casanova non solo come avventuriero e libertino, ma come un intellettuale che, pur vivendo nell’ombra degli eventi storici più grandi, ha sempre cercato di riflettere sul potere, la politica e la libertà.

raimondo fassa casanova

La serata ha offerto anche l’opportunità di discutere delle interconnessioni tra il passato e il presente, tra la Rivoluzione Francese e le sfide politiche che oggi ci coinvolgono, come la crescente polarizzazione e il sorgere di movimenti populisti. Il pensiero di Casanova, a tratti scettico ma sempre lucido, si è rivelato un veicolo ideale per riflettere su come le rivoluzioni, pur abbattendo vecchi tiranni, non riescano sempre a evitare l’instaurarsi di nuovi equilibri di potere.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.