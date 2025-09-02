Dalla gara canora all’enogastronomia: Cantello in festa per la Sagra degli Uccelli

Cantello si prepara a celebrare una delle sue tradizioni più sentite: domenica 7 settembre 2025 torna la Sagra degli Uccelli, giunta ormai alla sua 58esima edizione, organizzata dall’Associazione Pro Loco di Cantello.

L’evento si svolgerà presso l’area feste Franco Catella di via Collodi, dove fin dalle prime ore del mattino prenderà vita una manifestazione che unisce antiche tradizioni e buon cibo.

La giornata inizierà alle 7.00 con la tradizionale gara canora per uccelli silvani, che vedrà in competizione esemplari di diverse specie: merlo, tordo, fringuello, allodola, tordina/prispolone, sassello e cardellino. Un appuntamento atteso dagli appassionati e allevatori del territorio, e che rappresenta il cuore storico della manifestazione.

A partire dalle 12 l’attenzione si sposterà sui sapori dell’autunno con l’enogastronomia autunnale, che offrirà ai visitatori l’opportunità di gustare le specialità stagionali del territorio: ormai tradizionale per esempio il piatto di polenta e quaglie.

La Sagra degli Uccelli rappresenta per Cantello molto più di un semplice evento: è un momento di aggregazione che celebra le tradizioni locali e rafforza i legami del paese al confine con la Svizzera.

L’iniziativa gode del patrocinio di importanti istituzioni del territorio, tra cui la Regione Lombardia, il Comune di Cantello, il Comunità Montana del Piambello, la Camera di Commercio di Varese e la Provincia di Varese.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione è possibile consultare il sito: www.cantelloproloco.com, inviare una mail a cantelloproloco@gmail.com o contattare i numeri 0332 417064 e 334 3432003.