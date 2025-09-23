Dalla guida dei Frigoristi lombardi a Roma: Andrea Orifiammi nel Comitato Esecutivo nazionale CNA
Dopo un lungo cammino nel territorio, il titolare di Technical System entra a far parte dell’organismo che definisce strategie e politiche per gli impiantisti italiani
Lunedì 22 settembre Andrea Orifiammi, titolare dell’azienda Technical System di Solbiate Olona, è stato nominato componente del Comitato Esecutivo Nazionale degli impiantisti CNA.
Un incarico a cui Orifiammi – attivo nel settore dei Frigoristi di cui oggi è Presidente provinciale e regionale – giunge dopo aver maturato una lunga esperienza a livello territoriale nella guida degli impiantisti di CNA Lombardia Nord-Ovest.
«Sono molto contento di questo incarico che supera i confini della Lombardia – queste le parole di Orifiammi –. Spero, con l’impegno di tutti i componenti, che il Comitato possa fare la differenza come azione di rappresentanza a sostegno e tutela della categoria dei frigoristi, sostenendo e collaborando anche con i termoidraulici e gli altri settori dell’impiantistica. La mia è un’avventura che è arrivata fino ad oggi attraverso impegno, dedizione e serietà, ringraziando sentitamente tutti quelli che mi hanno accompagnato e incoraggiato in questo viaggio. Un grazie particolare a Gualtiero Fiorina, presenza fondamentale nel mio percorso».
Il Comitato Esecutivo Nazionale degli Impiantisti CNA è l’organo decisionale all’interno di CNA Installazione e Impianti operante a livello confederale che si occupa di definire le strategie, le politiche e le attività dell’Unione, fornendo supporto e servizi alle imprese associate e partecipando ai tavoli normativi e tecnici. Orifiammi, proprio grazie alla sua lunga esperienza maturata nel settore, collabora anche come docente all’Accademia Impiantisti di CNA che ha sede a Busto Arsizio.
