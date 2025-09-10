Dalla Tombola alla caccia al tesoro, ritorna la festa di Giubiano

Il quartiere varesino di Giubiano si prepara ad una settimana speciale grazie alla sua tradizionale Festa Parrocchiale, che dal 14 al 22 settembre animerà il quartiere con un ricco calendario di appuntamenti. Il tema scelto per quest’anno è “La comunità: una famiglia di famiglie”, un invito a riscoprire insieme il valore della condivisione e dello stare insieme.

Il programma prevede momenti religiosi, culturali, sportivi e gastronomici, con proposte per tutte le età: bambini, giovani, famiglie e anziani.

UN PROGRAMMA RICCO E VARIEGATO: DAL CINEMA D’ESSAI ALLA TOMBOLA, ALLA CACCIA AL TESORO IN AUTO

Sono molti gli eventi da segnalare: lunedì 15 settembre alle 20.45 sarà proiettato il film “Foto di famiglia” di Ryōta Nakano. A presentarlo sarà don Gianluca Bernardini, presidente nazionale ACEC, che guiderà la riflessione con il pubblico, arricchendo la serata di spunti culturali e spirituali.

Mercoledì 17 settembre alle 21 la palestra dell’oratorio ospiterà una grande tavola rotonda su Sport, educazione e salute, moderata da Matteo Inzaghi (direttore Rete55) e Roberto Bof (giornalista). Interverranno numerosi ospiti di rilievo, tra cui Neto Pereira, Massimo Ferraiuolo, Thomas Larkin, Alessandro Pedron, Giovanni Barbieri, Cristina Romano, Annalisa Battaini, Giulio Clerici, Giorgia Carabelli e altri protagonisti del mondo sportivo e sanitario.

Venerdì 19 settembre, l’oratorio si trasforma in un vivace salotto di festa con La grande tombolata familiare: un momento pensato per tutte le età, dove l’emozione dello “storico gioco del bingo” si mescola al calore della condivisione. I premi spaziano da piccoli elettrodomestici a gadget tecnologici, con sorprese anche per i più piccoli.

Sabato 20 settembre, torna la Caccia al Tesoro in automobile per Varese, targata Mamballa 2025 – Intelligenza Artificiale. Un’esperienza itinerante tra le strade di Varese che unisce spirito di squadra, logica e avventura. Da oltre vent’anni, Mamballa accende la città con oltre 3.000 partecipanti coinvolti nelle sue edizioni e 87 indizi da risolvere, mentre 390 premi sono stati distribuiti e più di 232.000 messaggi d’aiuto tra squadre hanno animato le sfide passate. Quest’anno, grazie all’ambientazione “Intelligenza Artificiale”, si promette un percorso ancora più coinvolgente, dove l’innovazione incontra la dimensione partecipativa e divertente della tradizione. Qui per saperne di più: mamballa.it

STAND GASTRONOMICO SEMPRE ATTIVO, E GIOCHI DA FESTA

Lo stand gastronomico sarà sempre attivo con specialità tipiche: pizzoccheri, risotto con luganega, stinco con patatine fritte, gnocchi, pesce fritto, salamelle, panini e birra. Il tutto accompagnato anche dalle ormai tradizionali serate a tema gastronomico.

Non mancheranno come ogni anno i giochi tradizionali: Pozzo di San Patrizio, Bingo, “Sbaracco” e Mercato dei sapori. La Festa Parrocchiale di Giubiano è resa possibile grazie all’impegno dei tanti volontari e al patrocinio del Comune di Varese. L’intero ricavato sarà destinato alla copertura delle spese parrocchiali.

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

Domenica 14 settembre

Sante Messe in chiesa parrocchiale (ore 8.00, 10.15). La celebrazione delle 10.15 sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube della Comunità Pastorale.

Lunedì 15 settembre

Ore 20.45: proiezione del film “Foto di famiglia” di Ryōta Nakano, presentata da don Gianluca Bernardini, presidente nazionale ACEC.

Martedì 16 settembre

Ore 15.30: Momento di preghiera per malati e terza età.

Mercoledì 17 settembre

Ore 21.00: tavola rotonda su Sport, educazione e salute, moderata da Matteo Inzaghi (direttore Rete55) e Roberto Bof (giornalista), con ospiti d’eccezione tra cui Neto Pereira, Massimo Ferraiuolo, Thomas Larkin, Alessandro Pedron, Giovanni Barbieri, Cristina Romano, Annalisa Battaini, Giulio Clerici, Giorgia Carabelli e altri professionisti del mondo sportivo e sanitario .

Giovedì 18 settembre

Dalle 16.45 benedizione degli zainetti per bambini e ragazzi del catechismo, a seguire merenda.

Ore 17.30: torneo di pallavolo a squadre.

Ore 21.00: serata gastronomica con “Gli gnocchi della Don Gnocchi”.

Venerdì 19 settembre

Dalle 19.00: animazione e truccabimbi, cena

Ore 21.00: La grande tombolata familiare.

Sabato 20 settembre

Ore 14.30: Torneo di burraco di beneficenza.

Ore 18.30: Mamballa 2025 – Intelligenza artificiale, la caccia al tesoro in auto.

Ore 21.00: musica dal vivo con The Elite Band.

Domenica 21 settembre

Messe (8.00 e 10.15, quest’ultima in streaming).

Dalle 11.00 animazione bambini, pranzo comunitario, laboratorio di bolle e palloncini.

Ore 16.30 spettacolo di magia con Il Cappellaio Matto.

Ore 21.00 serata danzante con Flashback Night – 70/80/90.

Lunedì 22 settembre

Ore 21.00: Santa Messa conclusiva in chiesa parrocchiale.