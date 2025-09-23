Dalla tuta di Tazio Nuvolari all’Ultima Cena di Montanari: la Pro loco di Cairate porta “Restauri Rari” a Milano

“Restauri Rari”, l’importante ciclo di conferenze che viene organizzato da 11 anni a Cairate a cura di Agostino Alloro e della Pro loco sarà al centro delle iniziative per le Giornate Europee del Patrimonio a Milano.

Sabato 27 settembre, alle 14,30 al Centro Artistico Alik Cavaliere, in via De Amicis, 17, è in programma un’edizione speciale di “Restauri Rari”., con l’intervento di professionisti del settore che presenteranno interventi di restauro non usuali, spesso straordinari e complessi.

Si va dal restauro della tuta di Tazio Nuvolari a quello del mosaico dell’Ultima Cena di Giuseppe Montanari, passando per il restauro della fontana di Pietro Consagra a Mazara del Vallo, con un focus sul recupero dell’acqua come elemento essenziale dell’opera.

Organizzato dalla Pro Loco di Cairate, da anni promotrice di eventi culturali di grande qualità e interesse, il ciclo di conferenze “Restauri Rari” è curato da Agostino Alloro, restauratore di fama e ideatore di questa serie di incontri che si distingue per il suo focus su interventi di restauro unici e spesso insoliti. Grazie alla sua esperienza e passione per la conservazione, Alloro ha creato un’opportunità per approfondire tematiche particolarmente affascinanti e specifiche nel campo del restauro, con relatori di grande prestigio.

L’incontro di Milano gode del patrocinio dell’IGIIC, l’International Institute for Conservation, dell’Unione italiana Pro loco e di Pro loco Lombardia.

Il programma dell’incontro

14:30 – Apertura dell’evento con i saluti istituzionali di Fania Cavaliere, presidente del Centro Artistico Alik Cavaliere.

14:45 – Camilla Mazzola parlerà del restauro della Fontana di Pietro Consagra a Mazara del Vallo

15:30 – Marta Lorenzetti presenterà il restauro della tuta di Tazio Nuvolari, dove la conservazione si intrecci con la memoria storica.

16:15 – Pausa.

16:30 – Piero Lotti e Serena Contini parleranno del restauro del mosaico dell’Ultima Cena di Giuseppe Montanari, un intervento delicato su un’opera di grande valore artistico.

17:15 – L’ultimo intervento vedrà Carola Ciprandi, Daniela Morosi ed Erika Montedoro discutere del restauro del Big Block di Monica Mainardi.

Ingresso libero e gratuito