Dalle aule agli hangar: scopri la formazione per tecnici aeronautici

Next AT, organizzazione di formazione aeronautica certificata EASA Part-147 dall’UFAC, apre le sue porte mercoledì 17 settembre 2025, dalle 15.30 alle 17.30, con un open day dedicato a chi desidera conoscere da vicino il percorso formativo che porta all’ottenimento della licenza europea LMA, necessaria per svolgere attività di manutenzione sui velivoli.

L’incontro si terrà nell’headquarter di Mendrisio, in via Maria Ghioldi-Schweizer 2, facilmente raggiungibile anche in treno con fermata a Mendrisio S. Martino.

L’evento è dedicato alla presentazione del Corso per Tecnico Manutentore Aeronautico per il biennio 2025–2027.

Una professione concreta e richiesta

Ma chi è il manutentore aeronautico? È un tecnico – o meglio ancora un maintenance engineer – che contribuisce a creare le condizioni per un volo sicuro, una figura che unisce competenze teoriche e abilità pratiche.

Il percorso formativo

Il corso, in partenza a ottobre, prevede 2.400 ore full-time con lezioni in presenza e online e formazione pratica presso organizzazioni di manutenzione certificate. Al superamento del corso, i partecipanti ottengono il Certificato di Riconoscimento (CoR), che riduce a due anni l’esperienza pratica richiesta per il rilascio della licenza di manutentore (LMA).

I programmi di formazione Next-AT offrono una panoramica completa dei sistemi di un aeromobile e dei processi manutentivi, affrontando discipline che spaziano dalla matematica alla normativa, fino ai motori e ai loro impianti. Il percorso è pensato per coprire in modo sistematico tutti i requisiti previsti dalla normativa europea per i corsi destinati ai tecnici manutentori aeronautici con licenza.

La manutenzione aeronautica prevede diverse tipologie di licenza, ognuna legata a specifici ambiti di competenza e con differenti possibilità di carriera. Per rispondere a inclinazioni e interessi personali, Next-AT propone tre percorsi formativi:

Categoria B1.1

Tecnico aeroplani, motore a turbina

Specializzazione sulla manutenzione di impianti meccanici, motori, sistemi elettrici e conoscenza dei principali sistemi avionici.

Categoria B1.3

Tecnico elicotteri, motore a turbina

Formazione mirata alla manutenzione di impianti meccanici, rotori, sistemi elettrici, motori e avionica.

Categoria B2

Tecnico avionica

Percorso dedicato ai sistemi avionici ed elettrici di aeroplani ed elicotteri, con competenze in diagnostica, riparazione e aggiornamenti software e hardware di bordo.

Grazie a questi indirizzi, gli studenti possono ottenere competenze certificate e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, accedendo a opportunità di carriera sia in Italia che all’estero nel settore della manutenzione aeronautica.

La domanda di profili è in crescita: secondo le previsioni dei principali costruttori, entro il 2041 serviranno oltre 610mila nuovi tecnici nel mondo, di cui 120mila in Europa.

Cosa succede all’open day

Nel pomeriggio sarà possibile:

– conoscere il percorso per la licenza EASA Part-66

– visitare spazi didattici e laboratori

– incontrare docenti, tutor e professionisti

– ottenere informazioni su ammissioni, iscrizioni e sbocchi

Tra i punti distintivi dell’offerta, la formula “pagamento post-impiego”: si completa il corso, si trova lavoro e si rimborsa dopo.

Come partecipare

E’ possibile iscriversi dal sito ufficiale, cliccando qui. Per informazioni: +41 91 646 32 13 – training@next-at.ch.

