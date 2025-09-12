Dalle aule agli hangar: scopri la formazione per tecnici aeronautici
Next-AT di Mendrisio apre le sue porte il 17 settembre per presentare il corso in partenza ad ottobre per diventare Tecnico Manutentore Aeronautico: approffondimenti con docenti, professionisti, visita agli spazi didattici per confrontarsi sulle opportunità di una carriera ad alta quota
Next AT, organizzazione di formazione aeronautica certificata EASA Part-147 dall’UFAC, apre le sue porte mercoledì 17 settembre 2025, dalle 15.30 alle 17.30, con un open day dedicato a chi desidera conoscere da vicino il percorso formativo che porta all’ottenimento della licenza europea LMA, necessaria per svolgere attività di manutenzione sui velivoli.
Galleria fotografica
L’incontro si terrà nell’headquarter di Mendrisio, in via Maria Ghioldi-Schweizer 2, facilmente raggiungibile anche in treno con fermata a Mendrisio S. Martino.
L’evento è dedicato alla presentazione del Corso per Tecnico Manutentore Aeronautico per il biennio 2025–2027.
Una professione concreta e richiesta
Ma chi è il manutentore aeronautico? È un tecnico – o meglio ancora un maintenance engineer – che contribuisce a creare le condizioni per un volo sicuro, una figura che unisce competenze teoriche e abilità pratiche.
Il percorso formativo
Il corso, in partenza a ottobre, prevede 2.400 ore full-time con lezioni in presenza e online e formazione pratica presso organizzazioni di manutenzione certificate. Al superamento del corso, i partecipanti ottengono il Certificato di Riconoscimento (CoR), che riduce a due anni l’esperienza pratica richiesta per il rilascio della licenza di manutentore (LMA).
I programmi di formazione Next-AT offrono una panoramica completa dei sistemi di un aeromobile e dei processi manutentivi, affrontando discipline che spaziano dalla matematica alla normativa, fino ai motori e ai loro impianti. Il percorso è pensato per coprire in modo sistematico tutti i requisiti previsti dalla normativa europea per i corsi destinati ai tecnici manutentori aeronautici con licenza.
La manutenzione aeronautica prevede diverse tipologie di licenza, ognuna legata a specifici ambiti di competenza e con differenti possibilità di carriera. Per rispondere a inclinazioni e interessi personali, Next-AT propone tre percorsi formativi:
Categoria B1.1
Tecnico aeroplani, motore a turbina
Specializzazione sulla manutenzione di impianti meccanici, motori, sistemi elettrici e conoscenza dei principali sistemi avionici.
Categoria B1.3
Tecnico elicotteri, motore a turbina
Formazione mirata alla manutenzione di impianti meccanici, rotori, sistemi elettrici, motori e avionica.
Categoria B2
Tecnico avionica
Percorso dedicato ai sistemi avionici ed elettrici di aeroplani ed elicotteri, con competenze in diagnostica, riparazione e aggiornamenti software e hardware di bordo.
Grazie a questi indirizzi, gli studenti possono ottenere competenze certificate e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, accedendo a opportunità di carriera sia in Italia che all’estero nel settore della manutenzione aeronautica.
La domanda di profili è in crescita: secondo le previsioni dei principali costruttori, entro il 2041 serviranno oltre 610mila nuovi tecnici nel mondo, di cui 120mila in Europa.
Cosa succede all’open day
Nel pomeriggio sarà possibile:
– conoscere il percorso per la licenza EASA Part-66
– visitare spazi didattici e laboratori
– incontrare docenti, tutor e professionisti
– ottenere informazioni su ammissioni, iscrizioni e sbocchi
Tra i punti distintivi dell’offerta, la formula “pagamento post-impiego”: si completa il corso, si trova lavoro e si rimborsa dopo.
Come partecipare
E’ possibile iscriversi dal sito ufficiale, cliccando qui. Per informazioni: +41 91 646 32 13 – training@next-at.ch.
Leggi anche:
Manutentore aeronautico: una professione con le ali. Ecco perché può essere la scelta giusta dopo le superiori
Articolo realizzato in collaborazione con Next AT
Via Maria Ghioldi-Schweizer, 2, CH-6850 Mendrisio, Switzerland
+41 91 646 32 13
training@next-at.ch
Sito | Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.