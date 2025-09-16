“Dammi i tuoi Rolex che facciamo un affare“, ma la truffa arriva in tribunale a Varese
La vicenda nata dopo i contatti fra due appassionati di orologi con la corona finisce in un’aula di giustizia. Il “gabbato“ (per quasi 40 mila euro) ritira però la denuncia
Il telefono che squilla, dall’altro capo del filo uno sconosciuto che condivide la stessa passione per un marchio di culto: il blasonato, sognato Rolex. La proposta sembra allettante: «So che possiedi un Rolex. Io ti do due orologi Rolex per quello che porti al polso».
Il destinatario della chiamata, che indossa un Rolex “Day Date” in oro giallo dal valore di 38.900 euro, si lascia tentare. L’altro gli offre in cambio due modelli ambitissimi: un “GMT2” (soprannominato dagli appassionati “Pepsi”) e un “Submariner Date” (“Hulk”). L’affare sembra concluso.
Il cedente, residente a Cuneo, incontra l’interlocutore in provincia di Varese: avviene lo scambio e viene anche sottoscritta una dichiarazione di “lecita provenienza e originalità” degli orologi. Ma i dubbi arrivano subito dopo. Il piemontese porta i due Rolex appena ricevuti da un rivenditore autorizzato: la risposta è una doccia fredda. «Questi orologi sono contraffatti».
Parte la denuncia per truffa. Siamo nel 2023 e il procedimento approda in tribunale a Varese, davanti al giudice monocratico. Tuttavia la vicenda si chiude rapidamente: la querela viene ritirata, anche a fronte della restituzione del prezioso orologio, e il processo si estingue.
Una storia singolare, che lascia più ombre che certezze: i reali contorni della vicenda, nata e cresciuta nel sottobosco degli scambi di lusso, resteranno probabilmente sconosciuti.
