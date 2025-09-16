Danni alla ferrovia di Castellenza, cancellati almeno per un giorno i Malpensa Express da Milano Cadorna
Il danneggiamento causato dal cantiere autostradale costringe lo stop del collegamento tra l'aeroporto e la stazione di Cadorna. Restano attivi quelli in partenza e arrivo da Milano Centrale
Il danneggiamento della galleria ferroviaria di Castellanza, avvenuto durante i lavori di un cantiere autostradale nel pomeriggio di lunedì 15 settembre, appare piuttosto grave. Dopo una prima interruzione di due ore delle corse ferroviarie (era stata temporaneamente la sicurezza sulla linea) avvenuta dopo l’incidente, anche nella giornata di oggi – martedì 16 – sono state disposte una serie di cancellazioni. Non ci sono però tempistiche per la risistemazione completa, quindi non si esclude che la stessa decisione possa essere presa anche nei prossimi giorni.
Nel dettaglio, sono state cancellate le corse in partenza da Milano Cadorna e dirette a Malpensa Aeroporto in partenza al “minuto 57” di ogni ora e quelle sulla tratta inversa (Malpensa-Cadorna) in partenza al “minuto 50” di ogni ora. Restano invece attivi i Malpensa Express che partono e arrivano a Milano Centrale, ma il servizio è nel complesso dimezzato.
Chi deve raggiungere Malpensa partendo da Milano Cadorna può utilizzare i treni della relazione S4 per Camnago-Lentate (con partenza prevista al “minuto 53” di ogni ora) fino a Milano Bovisa e da qui proseguire con i treni diretti a Malpensa Aeroporto provenienti da Milano Centrale.
