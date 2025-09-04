Dazi USA-UE, un webinar di Camera di Commercio di Varese per capire impatti e strategie

Un incontro online gratuito promosso dalla Camera di Commercio di Varese per aiutare imprese e operatori a orientarsi nei cambiamenti doganali

Un focus sull’introduzione dei nuovi dazi tra Unione Europea e Stati Uniti e sulle conseguenze per chi opera nei mercati internazionali. È questo il tema del webinar promosso dalla Camera di Commercio di Varese, in programma lunedì 15 settembre alle ore 10.

Le relazioni commerciali tra UE e USA sotto la lente

Il titolo dell’incontro è “Relazioni commerciali UE-USA: impatto sull’Europa e conseguenze doganali con l’introduzione dei dazi”, e intende offrire un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione attuale, con indicazioni pratiche per aziende, esportatori, importatori e operatori del settore doganale.

A condurre il webinar sarà Giuseppe De Marinis, esperto di Lombardia Point, che guiderà i partecipanti attraverso i principali nodi normativi e strategici legati all’introduzione delle nuove misure tariffarie.

Un’occasione per imprese ed esportatori

L’obiettivo dell’iniziativa è fornire strumenti concreti per affrontare l’impatto dei dazi sulle relazioni commerciali transatlantiche, aiutando le imprese a interpretare correttamente la normativa e a gestire in modo efficace i cambiamenti nei flussi commerciali.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione attraverso il sito della Camera di Commercio di Varese, alla pagina “Prossimi eventi”: www.va.camcom.it