De Filippi, la scuola riparte con Marco Erba: domande che aprono alla vita

Un inizio della scuola diverso e profondo per gli studenti dell’Istituto De Filippi. Nel cuore della città in una sala cinema MIV si trasforma in agorà per l’occasione i ragazzi hanno avuto l’occasione di incontrare lo scrittore e insegnante Marco Erba. Al centro del dialogo una domanda: “perché vale la pena iniziare e re iniziare sempre nella vita?” A questa domanda Erba ne rilancia 5 ai ragazzi e li sfida.

Quale maschera mi devo togliere? Io questo anno sono uno che vuole distruggere o costruire? Cosa accende il mio desiderio? Quale è la mia passione, ciò che mi rende me stesso al 100 per cento? Cosa insomma ci apre gli occhi di desiderio sulla realtà? Quale è il grazie che posso dire oggi? Cosa posso donare agli altri? Quale è la cosa bella di me che posso dare? Può essere una cosa piccola, piccolissima ma ci si deve scommettere. Cosa è per me la felicità?

Per ogni domanda più che una risposta il racconto di un episodio di vita vissuta da padre ed educatore senza dimenticare mai di essere innanzitutto figlio sempre bisognoso di prendere lezioni dalla vita anche se il tuo mestiere è darle.

Tantissimi gli spunti dentro un’empatia comunicativa magnetica, a un certo punto cita suo nonno Doroteo,“studiare è fatica ma è anche privilegio, se ve ne rendete conto scoprirete che il mondo è meraviglioso.”

La scuola sia per voi una palestra di autenticità augura alla platea Erba. Datevi questi anni per scoprire la bellezza che avete in voi stessi, la scuola può essere uno spazio di felicità se vissuta così. Anche e proprio dentro la crisi di questi anni adolescenziali,la crisi nel suo senso più vero di discernimento.

“Vogliamo trattarvi da adulti! Fidatevi della proposta e lasciatevi coinvolgere”. Questo lo spirito con cui la preside Laura Broggi che ha ideato il momento e invitato Erba.