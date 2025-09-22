Varese News

Varese Laghi

Decine di interventi dei vigili del fuoco per il maltempo. Frana tra Porto Ceresio e Brusimpiano: chiusa la Statale 344

La maggior parte degli interventi riguardano tagli piante e allagamenti, smottamento al Villaggio Montelago. Circolazione rallentata anche per il Servizio Pubblico Locale

Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio

(Ultimo aggiornamento ore 9.15)

Galleria fotografica

Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio 4 di 4
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio

I vigili del fuoco del comando provinciale di Varese sono al lavoro, dalla notte fra domenica e lunedì, per diverse segnalazioni legate al maltempo.

Sono più di dieci gli interventi effettuati e diverse le chiamate arrivate al centralino 115 di via Legnani. Le richieste di soccorso riguardano interventi per tagli piante e allagamenti, ma anche per smottamenti nella zona di Brusimpiano.

In particolare si segnala una frana in località Montelago è avvenuta una frana sulla sede stradale, lungo la SS344 dir, causando la chiusura della strada. Sul posto sta operando una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Varese.

A causa di una frana, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 344 “Dir. Porto Ceresio – Luino” dal km 0,000 al km 4,000 in località Porto Ceresio. La viabilità è deviata sulle strade provinciali e comunali. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Nel comune di Lavena Ponte Tresa, in via Ungheria e nelle strade limitrofe, si segnalano criticità a causa dell’esondazione di un torrente.

AUTOLINEE VARESINE
Problemi anche per il trasporto pubblico locale. In particolare, Autolinee Varesine ha fatto il punto della situazione con “Circolazione estremamente rallentata e inevitabili ritardi sulla rete”.

“Tra le criticità principali – si legge nella nota dell’Azienda -, segnaliamo una pianta caduta in località Rogorella di Lomnago che ha bloccato le prime due corse mattutine della V124 (Varese-Villadosia) e una frana in località Villaggio Montelago di Brusimpiano che sta condizionando la V148 (Bisuschio-Lavena Ponte Tresa), la quale al momento però effettua il percorso regolare.
Pesantissima la situazione in ingresso a Tradate, con alcune corse scolastiche che stanno impiegando oltre 20 minuti a percorrere meno di due chilometri.

SARONNESE
Le forti piogge che hanno colpito Saronno dalla notte e hanno causato gravi disagi alla viabilità. I sottopassi di via Milano e via Primo Maggio sono stati chiusi per allagamento, con traffico bloccato e una vettura in panne. Il maltempo ha aggravato la circolazione in una giornata già complicata dallo sciopero generale. Disagi anche nelle Groane e lungo la linea ferroviaria Saronno-Seregno, dove la circolazione è stata sospesa per un guasto.
A Turate i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto bloccato all’interno della propria autovettura in un sottopasso allagato.

COMASCO
A Blevio, già colpita il 10 settembre, un’auto travolta dal fango, vigili del fuoco sul posto, non si segnalano feriti. A Como città decine di interventi per il maltempo. Chiusa la Regina a Colonno

Maltempo, ancora frane e smottamenti in provincia di Como

 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Settembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio 4 di 4
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio
Frana al Villaggio Montelago tra Brusimpiano e Porto Ceresio

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.