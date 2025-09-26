Dettagli in città è una speciale caccia al tesoro liberty di Gambini a Busto Arsizio

Sabato 27 settembre in occasione delle Giornate europee del patrimonio, un’avventura tra le vie del centro per giovani osservatori, tra arte, architettura e bellezza nella Busto di inizio ‘900

In occasione delle Giornate europee del patrimonio, dedicate anche in questo 2025 all’architettura, l’Assessorato a Cultura e Identità, tramite il Servizio di Didattica Territoriale di Busto Arsizio propone una speciale “caccia al dettaglio” tematica nel centro città per la mattinata di sabato 27 settembre.

Dettagli in città: missione Gambini è il titolo dell’iniziativa gratuita dedicata a famiglie con ragazzi 9 – 13 anni per approfondire “l’arte di costruire” di uno dei principali protagonisti dell’architettura bustocca di inizio Novecento, Silvio Gambini.

DETTAGLI IN CITTÀ: MISSIONE GAMBINI

Cartina alla mano, andiamo alla scoperta di alcuni edifici progettato dall’architetto Silvio Gambini, tra dettagli misteriosi e piccoli enigmi da risolvere, in un percorso da veri detective d’arte!

L’itinerario non comprende – per ragioni di tempo e di spostamento – tutte le opere dell’architetto che, a Busto Arsizio in particolare (ma non solo), ha progettato e realizzato moltissime opere.

Al termine dell’itinerario guidato, a ogni partecipante sarà consegnata una inedita mappa, che riporta tutti i principali edifici a firma del Gambini presenti in città, in modo che chi fosse interessato possa continuare in autonomia la scoperta dei suoi capolavori.

L’appuntamento è per sabato 27 settembre 2025, con ritrovo alle ore 9.30, presso piazza Garibaldi 4 (di fronte a Palazzo Castiglioni).

Il percorso a piedi è dedicato alle famiglie con ragazzi 9 – 13 anni.

COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria a QUESTO LINK, fino a esaurimento dei posti disponibili (max 15 ragazzi).

Ogni ragazzo dovrà essere accompagnato da un adulto al massimo.

Non è richiesta la prenotazione per l’adulto accompagnatore.

Si prega quanti si sono prenotati e non possono più essere presenti all’attività di DISDIRE la prenotazione direttamente dalla piattaforma Eventbrite, per dare la possibilità ad altri ragazzi di partecipare.