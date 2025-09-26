Varese News

Sport

Dibattito pubblico sul futuro di San Siro: venderlo o salvarlo?

A Milano Bigstore De Milan un incontro aperto alla cittadinanza per discutere il destino dello stadio Meazza, tema oggi al centro di un acceso dibattito. Intervengono: Gianni Barbacetto Luigi Corbani e Tancredi Palmeri. Modera il giornalista Giulio Peroni

calcio varie

Il futuro dello Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), questione oggi molto sentita e al centro di discussioni cittadine e sportive, sarà al centro di un dibattito pubblico dal titolo: “Stadio S. Siro: venderlo o salvarlo? Una scelta storica”.
L’incontro si terrà venerdì 26 settembre alle ore 18.30 presso il Bigstore De Milan, in Via Conca del Naviglio 10, Milano. Interverranno Gianni Barbacetto (scrittore e giornalista de Il Fatto Quotidiano), Luigi Corbani (Comitato Sì Meazza, ex vicesindaco di Milano) e Tancredi Palmeri (inviato di Sportitalia).

calcio varie
nella foto il giornalista Giulio Peroni

A moderare sarà il giornalista Giulio Peroni. L’evento, aperto a tutti, offrirà un momento di confronto su una decisione che potrebbe segnare il futuro dello storico impianto sportivo milanese.
Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 02 82874614.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.