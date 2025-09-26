Dibattito pubblico sul futuro di San Siro: venderlo o salvarlo?

Il futuro dello Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), questione oggi molto sentita e al centro di discussioni cittadine e sportive, sarà al centro di un dibattito pubblico dal titolo: “Stadio S. Siro: venderlo o salvarlo? Una scelta storica”.

L’incontro si terrà venerdì 26 settembre alle ore 18.30 presso il Bigstore De Milan, in Via Conca del Naviglio 10, Milano. Interverranno Gianni Barbacetto (scrittore e giornalista de Il Fatto Quotidiano), Luigi Corbani (Comitato Sì Meazza, ex vicesindaco di Milano) e Tancredi Palmeri (inviato di Sportitalia).

nella foto il giornalista Giulio Peroni

A moderare sarà il giornalista Giulio Peroni. L’evento, aperto a tutti, offrirà un momento di confronto su una decisione che potrebbe segnare il futuro dello storico impianto sportivo milanese.

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 02 82874614.