Domenica 14 riapre la ferrovia Milano-Domodossola: 80 milioni per modernizzare la tratta

Da domani, domenica 14 settembre, torna operativa la linea ferroviaria Milano-Domodossola nel tratto compreso tra le stazioni di Arona e Premosello Chiovenda. La circolazione era stata interrotta per consentire importanti lavori di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria gestiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

L’intervento, del valore complessivo di 80 milioni di euro, ha coinvolto circa 80 tecnici specializzati tra dipendenti RFI e personale delle ditte appaltatrici, impegnati su opere civili, armamento ferroviario e sistemi di sicurezza.

Le principali attività completate includono un adeguamento delle gallerie, in particolare lavori per modificare la sagoma delle gallerie esistenti; delle opere di manutenzione straordinaria, in particolare interventi sulle opere d’arte presenti lungo la tratta; l’installazione di nuovi deviatoi, moderni sistemi di scambio per l’Apparato Centrale Computerizzato (ACC) di Belgirate; la sostituzione completa dei binari nel tratto tra Lesa e Belgirate e l’implementazione dell’European Rail Traffic Management System, la tecnologia più avanzata per la supervisione e il controllo dei treni

Il potenziamento tecnologico punta a garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete. “I passeggeri potranno beneficiare di una migliore puntualità dei treni, dell’ottimizzazione dei tempi di viaggio e di una maggiore efficienza nella gestione di eventuali irregolarità” spiega la nota di RFI. In particolare: “Il sistema ERTMS, già utilizzato sulle linee ad Alta Velocità, rappresenta un significativo upgrading degli attuali sistemi di gestione della circolazione ferroviaria, permettendo di sfruttare appieno il potenziale dell’infrastruttura”.