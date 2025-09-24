Varese News

Domenica 28 settembre al Sacro Monte di Varese ci sarà il giubileo dei sanitari

Alle 16.30 il ritrovo e la salita lungo la via sacra e alle 18 la celebrazione eucaristica nel Santuario officiata da don Paolo Fontana

I partecipanti del Cai di Varese puliscono la via Sacra

Domenica 28 settembre si celebrerà al Sacro Monte di Varese il Giubileo delle Professioni Sanitarie. L’iniziativa è stata promossa dagli Ordini della Provincia di Varese: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Ordine delle Professioni Infermieristiche, Ordine della Professione di Ostetrica, Ordine Fisioterapisti, Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Al Giubileo delle Professioni Sanitarie parteciperà anche l’Ordine di Malta.

La celebrazione si svolgerà in due parti. Si inizierà con la salita della Via delle Cappelle, alle ore 16.30, un percorso accompagnato dalla recita del Rosario e da una serie di riflessioni. A questo primo momento farà seguito, alle ore 18, la celebrazione eucaristica nel Santuario di Santa Maria del Monte. Celebrante sarà Don Paolo Fontana, uno dei responsabili Pastorale sanitaria della Diocesi di Milano.

«Nei momenti difficili siamo stati insieme – sottolineano i promotori dell’iniziativa -. E questo ci ha dato speranza e capacità. Per non perdere questa speranza e sostenere il senso delle nostre professioni, in occasione del Giubileo della Speranza abbiamo organizzato, al Sacro Monte di Varese, un momento insieme, di riflessione e di preghiera».

Pubblicato il 24 Settembre 2025
