Domenica a Saronno la nuova edizione di “Sport al centro”

Domenica 7 settembre per tutta la giornata il centro cittadino si trasforma, con stand informativi, campi da gioco e molte occasioni per scoprire e provare tutti gli sport proposti dalle associazioni saronnesi

Domenica 7 settembre il centro cittadino di Saronno si trasformerà nel cuore pulsante dello sport, grazie a una nuova edizione della manifestazione “Sport al Centro“. L’evento, che si terrà dal mattino fino a sera nelle zone pedonali del centro – in particolare in piazza Libertà, corso Italia, piazza del Mercato e le vie adiacenti – rappresenta una bella occasione per scoprire e provare diverse discipline sportive che si possono praticare a Saronno, in un’atmosfera di gioco e di festa.

Anche quest’anno saranno una trentina di associazioni sportive locali presenti per far conoscere le proprie attività. Ogni associazione avrà a disposizione uno stand dove i cittadini potranno raccogliere informazioni e scoprire le opportunità per praticare sport durante tutto l’anno. In alcune aree attrezzate saranno allestiti veri e propri campi da gioco dove grandi e piccoli potranno cimentarsi in diverse discipline sportive, dal calcio alla ginnastica, dal basket alla pallavolo, senza dimenticare sport meno convenzionali.

Per i bambini e ragazzi fino ai 14 anni, l’evento offre anche un’opportunità unica: ritirando il “passaporto dello sportivo” presso il punto informazioni del Nucleo Sport, i giovani partecipanti riceveranno un omaggio, un incentivo per proseguire la loro esperienza sportiva. Questo piccolo “passaporto” diventerà un simbolo di tutte le attività sportive provate nel corso della giornata e di una passione che potrebbe portare a scoprire nuovi talenti.

Un’importante novità di quest’edizione è il corso di mini-moto da strada gratuito, organizzato dall’Associazione Moto Club Saronno. Intitolato “11° Corso Hobby Sport”, questa attività permetterà ai ragazzi di vivere l’emozione di imparare a guidare una moto in sicurezza, sotto la guida esperta degli istruttori. Il corso si terrà in piazza del Mercato, dalle 9.00 alle 18.00.

Evento che unisce sport, divertimento e socializzazione, Sport al Centro è anche l’occasione ideale per conoscere le realtà saronnesi che si impegnano nella promozione dello sport e del benessere. In un’epoca in cui la vita sedentaria è sempre più diffusa, l’iniziativa si propone di incentivare una maggiore partecipazione delle famiglie e dei giovani alle attività fisiche, promuovendo uno stile di vita sano e attivo.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 14 settembre.