Don Basilio saluta, don Paolo subentra nella parrocchia di Somma
Si sono conclusi sabato sera, 6 settembre, i festeggiamenti in onore di San Coronato, anche se ufficialmente termineranno lunedì 8 settembre con la Santa Messa in San Bernardino per i defunti del rione
A presiedere la Celebrazione Eucaristica in Basilica di Sant’Agnese è stato il Prevosto uscente don Basilio Mascetti e concelebrata dal neo Prevosto don Paolo Fumagalli.
Nell’omelia, don Basilio, ha preso spunto dalle letture della Santa Messa per fare un passaggio di consegne tra i due sacerdoti
“Spesso sento persone che dicono sono credente ma non praticante, dobbiamo porgerci una domanda: ma noi fedeli in che modo potremmo essere di aiuto al nuovo parroco? Possiamo diventare come i lavoratori della vigna del Signore, che, quello che per primo aveva detto no poi si è pentito ed è andato a lavorare nella vigna. Il Signore aspetta tutti.”
Al termine della Santa Messa la processione con l’urna di San Coronato che così è tornato nella sua casa di San Bernardino.
Alla celebrazione erano presenti le Autorità Civili: il Vicesindaco di Somma Lombardo, Stefano Aliprandini e il Sindaco di Vizzola Ticino oltre all’assessore alla cultura Donata Valenti.
La Protezione Civile, la Polizia Locale e il Corpo Musicale “La Cittadina”.
Questa mattina in basilica la Santa Messa Solenne di saluto a don Basilio Mascetti.
