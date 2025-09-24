Varese News

“Dove si canta”: a ottobre un nuovo appuntamento con Solevoci per cantare tutti insieme, senza palco

Venerdì 3 ottobre una nuova serata del format con “Sole Voci”, per imparare una canzone e cantarla insieme, in armonia. Ingresso gratuito con tessera Anche Io. Quale sarà la prossima canzone da cantare senza palco?

Materia

03 Ottobre 2025

Dopo i successi di giugno, luglio e settembre con Volevo essere un duro, e Mamma mia e Hallelujah, venerdì 3 ottobre, torna a Materia Dove si canta, sempre con la sua formula semplice e potente: si arriva, si scopre la canzone e la si canta insieme. Tutto quel che serve è la voglia di esserci, e naturalmente la propria voce.

A guidare la serata è ancora Sole Voci, con il supporto di Anche Io. I brani del format “senza palco” sono pop e molto conosciuti: canzoni italiane e internazionali arrangiati in massimo tre voci, facili da imparare e capaci di creare un impasto sonoro intenso, corale.

Con Dove si canta ogni serata è una sorpresa, anche nella scelta della canzone. Quale sarà il prossimo brano?
Ingresso con tessera Anche Io.

24 Settembre 2025
Redazione VareseNews
Redazione VareseNews

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

