DoveSiCanta, a Materia il pubblico diventa coro sulle note di Hallelujah
Federica Rini, vocal coach di Solevoci, ha accompagnato i tantissimi partecipanti che si sono presentati nella serata di venerdì 5 settembre per intonare insieme il grande successo di Leonard Cohen
Anche settembre ha portato il suo pienone nello Spazio Libero di VareseNews: venerdì 5 settembre, più di cento persone hanno riempito l’agorà di Materia per il terzo appuntamento con DoveSiCanta. Il format che continua a sorprendere per la sua semplicità e per la forza con cui riesce a trasformare il canto corale in un’esperienza collettiva.
La canzone scelta questa volta è stata Hallelujah di Leonard Cohen, uno dei brani più amati e reinterpretati al mondo. Un classico capace di unire le generazioni, che il pubblico di Materia ha accolto con emozione e con l’entusiasmo di chi, almeno per una sera, può abbandonare la parte dell’ascoltatore e diventare protagonista.
Come sempre, non serviva nessuna preparazione tecnica: l’unica richiesta era la voglia di lasciarsi andare e di cantare insieme. Federica Rini, vocal coach di Solevoci, ha guidato il riscaldamento con i suoi giochi di voce e di ritmo, accompagnata al pianoforte da Christian Tassi. Poi, la suddivisione in voci e registri, la prova delle armonie, il crescendo che poco alla volta ha portato tutti a riconoscersi dentro la stessa canzone.
La serata si è aperta con l’intervento del direttore di VareseNews, Marco Giovannelli, che ha ringraziato l’associazione che rende possibile DoveSiCanta, Sole Voci, e Fausto Caravati, Poi è stato lo stesso Caravati a presentare l’associazione. “Cantare migliora la vita”, ha ribadito, paragonando il lavoro dell’associazione a un coro, in cui uno è al servizio dell’altro.
«Senza palco e senza pubblico»: rimane questa la cifra distintiva di DoveSiCanta. Nessuno deve esibirsi, tutti partecipano. Una formula che in pochi mesi ha conquistato Milano e che da giugno, a cadenza mensile, sta scrivendo una nuova pagina anche a Varese.
Tra chi si è affacciato per la prima volta e chi ha già preso parte agli appuntamenti di giugno e luglio, l’impressione è che il fenomeno stia diventando un vero rito corale. A Materia, lo spazio libero di VareseNews, la musica si conferma terreno fertile per creare comunità. E venerdì sera, con la voce di Cohen che aleggiava tra le mura e le cento voci che si intrecciavano all’unisono, quella comunità ha trovato un nuovo, intenso momento di armonia.
