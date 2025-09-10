Varese News

Due cercatori di funghi della provincia di Varese salvati nella notte in Valle Cannobina

L’intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e 118 ha permesso di recuperare due uomini ultra ottantenni in difficoltà sul sentiero tra Nivetta e Calachina

Notte di soccorsi in Valle Cannobina, dove intorno alle 22.00 di martedì sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Verbania, insieme ai volontari di Cannobio, per recuperare due cercatori di funghi ultraottantenni residenti in provincia di Varese.

I due anziani non avevano fatto rientro a casa e le famiglie, preoccupate, hanno lanciato l’allarme. Gli uomini, in difficoltà fisica, sono riusciti comunque a mantenere i contatti telefonici con i soccorritori, consentendo di essere localizzati lungo il sentiero che collega Nivetta a Calachina, nel comune di Valle Cannobina.

Una volta individuati, i due cercatori sono stati raggiunti e trasportati a valle con l’ausilio di barelle portantine, in collaborazione con il Soccorso Alpino civile. Affidati alle cure dei sanitari del 118, hanno potuto ricevere l’assistenza necessaria dopo la lunga disavventura.

Pubblicato il 10 Settembre 2025
