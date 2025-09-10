Due cercatori di funghi della provincia di Varese salvati nella notte in Valle Cannobina
L’intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e 118 ha permesso di recuperare due uomini ultra ottantenni in difficoltà sul sentiero tra Nivetta e Calachina
Notte di soccorsi in Valle Cannobina, dove intorno alle 22.00 di martedì sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Verbania, insieme ai volontari di Cannobio, per recuperare due cercatori di funghi ultraottantenni residenti in provincia di Varese.
I due anziani non avevano fatto rientro a casa e le famiglie, preoccupate, hanno lanciato l’allarme. Gli uomini, in difficoltà fisica, sono riusciti comunque a mantenere i contatti telefonici con i soccorritori, consentendo di essere localizzati lungo il sentiero che collega Nivetta a Calachina, nel comune di Valle Cannobina.
Una volta individuati, i due cercatori sono stati raggiunti e trasportati a valle con l’ausilio di barelle portantine, in collaborazione con il Soccorso Alpino civile. Affidati alle cure dei sanitari del 118, hanno potuto ricevere l’assistenza necessaria dopo la lunga disavventura.
