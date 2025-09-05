Duecento anni di suoni sacri: a Varese si celebra il bicentenario delle campane di San Vittore

Sarà un anniversario davvero speciale quello che si celebrerà sabato 13 settembre a Varese, nell’ambito delle celebrazioni del Settenario dell’Addolorata.

Il 2025 segna infatti il bicentenario del concerto campanario della Basilica di San Vittore a Varese, realizzato nel 1825 dai fonditori Antonio e Felice Bizzozero, dinastia di fonditori che hanno segnato la storia campanaria lombarda e italiana, con fusioni di grande qualità e carattere sonoro.

Per l’occasione, la Parrocchia di san Vittore in collaborazione con l’Associazione Italiana di Campanologia ha organizzato una giornata speciale dedicata alle campane di San Vittore e alla loro storia: un evento che permetterà di ripercorrere la storia di queste celeberrime campane che da due secoli scandiscono la vita spirituale e civile di Varese.

Innanzitutto alle 16.30 al Battistero di San Giovanni si terrà la conferenza dedicata a questo importante anniversario: relatori saranno Filippo Falzoni, che racconterà la storia delle campane in Basilica; Roberto Luigi Botta, che spiegherà le caratteristiche tecniche e musicali del concerto campanario, e Romeo dell’Era, che racconterà la storia dei fonditori Bizzozero di Varese, che le hanno realizzate.

Ad arricchire il pomeriggio poi ci sarà un momento davvero suggestivo: alle 17.45 infatti i partecipanti potranno assistere all’ascolto delle 8 campane “a concerto”, una speciale occasione per apprezzare il suono tipico della tradizione campanaria a sistema ambrosiano.

La giornata si concluderà poi alle 18.00 con la Celebrazione Eucaristica vigiliare.

I maestri Bizzozero e l’arte campanaria lombarda

I fratelli Antonio e Felice Bizzozero sono due figure tra le più importanti nella storia della fusione campanaria lombarda ed italiana, eredi di una famiglia di fonditori rinomatissimi per oltre 150 anni. Le loro creazioni, caratterizzate da una qualità tecnica e sonora eccezionale, hanno lasciato un segno indelebile nel panorama campanario lombardo. Il concerto di San Vittore, realizzato nel 1825, è considerato uno dei loro capolavori, capace di produrre suoni di straordinaria armonia e potenza.

Le 8 campane, consegnate nel 1825, del peso di 11 tonnellate in tutto, sono ritenute da tutti come le migliori mai fuse da tutta la famiglia, e la loro fama fece conoscere i Bizzozero al di là della zona di Varese: negli anni seguenti arrivarono ad avere una sede anche a Milano.

Intanto, per duecento anni queste campane hanno accompagnato la vita dei varesini, annunciando celebrazioni religiose, momenti di gioia e di dolore, e scandendo il tempo della comunità con la loro voce di bronzo.