È arrivata la nuova Fiat Grande Panda Benzina: vieni a provarla da Marelli & Pozzi

È arrivata la nuova Fiat Grande Panda Benzina

Fiat Grande Panda benzina a Varese. Test drive da Marelli & Pozzi

FIAT Grande Panda

C’è una nuova protagonista sulle strade di Varese: la Fiat Grande Panda benzina, disponibile nelle concessionarie Marelli & Pozzi di Gavirate e Varese. È l’auto ideale per chi cerca dimensioni compatte, spazio ben sfruttato e la brillantezza di un motore turbo pensato per ogni percorso del territorio.

Il cuore della nuova Panda è il motore 1.2 turbo da 100 CV a tre cilindri, scattante e fluido, perfetto per affrontare salite, tangenziali e percorsi cittadini. Il cambio manuale esalta il piacere autentico della guida, mentre il touchscreen da 10,25″ ti tiene sempre connesso: mappe, musica e funzioni smart sempre a portata di mano.

Con soli 4 metri di lunghezza, la Grande Panda sorprende per gli interni spaziosi e funzionali: vani intelligenti, sedili adattabili e comfort adatto alla vita di tutti i giorni. Lo stile è moderno e distintivo, con fari pixel LED e l’iconico logo 3D Panda che la rendono immediatamente riconoscibile.

La gamma si declina in tre versioni benzina, studiate per soddisfare esigenze diverse: dalla city car pratica e razionale fino alla versione più ricca di dotazioni tecnologiche e di stile. Qualunque sia la scelta, restano garantite efficienza, connettività e versatilità.

La nuova Fiat Grande Panda ti aspetta da Marelli & Pozzi a Gavirate in Viale Ticino 79 e a Varese in Viale Borri 211.

Scoprila in concessionaria e prenota il tuo test drive: compatta, brillante e pronta a semplificare ogni giorno con la giusta energia.

di
Pubblicato il 13 Settembre 2025
