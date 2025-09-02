È la città giardino la protagonista di Varese Archeofilm 2025

Dal 3 al 6 settembre il festival internazionale di cinema archeologico porta in città film, corti e documentari, con un’edizione dedicata al territorio e alle sue eccellenze culturali

Dal 3 al 6 settembre 2025 torna a Varese l’ottava edizione di Varese Archeofilm, rassegna internazionale di cinema dedicata ad archeologia, arte, ambiente ed etnologia.

«Un appuntamento ormai molto seguito e atteso, con un pubblico affezionato che arriva anche da fuori città» ha commentato Enzo Laforgia, assessore alla Cultura del Comune di Varese, in occasione della presentazione del festival.

La novità di quest’anno è il tema conduttore: Varese, il suo territorio, i suoi abitanti. «Un modo per mostrare che viviamo in una città molto bella non solo paesaggisticamente, ma anche dal punto di vista culturale e scientifico» ha spiegato Marco Castiglioni, presidente dell’Associazione Conoscere Varese e direttore del Museo Castiglioni.

Inoltre, per la prima volta una delle serate sarà interamente dedicata ai cortometraggi: «Negli anni ne abbiamo sempre proposti alcuni, ma mai in una sezione specifica. Quest’anno ci sono corti di grande qualità e li abbiamo radunati tutti in una serata a loro dedicata – ha spiegato Castiglioni – sarà anche un modo per collegarci al festival Cortisonici, uno degli appuntamenti culturali di Varese più interessanti, anche con una intervista a Massimo Lazzaroni, uno dei suoi fondatori».

Interessante anche quest’anno il programma dei documentari in gara, che spazia dalla medicina forense alla maestosità dell’Alhambra, dalla preistoria all’ambiente marino, fino all’archeologia dell’antica Grecia con opere in arrivo da tutto il mondo.

Il festival mantiene la sua formula: tre serate dedicate ai film in concorso e una quarta riservata a documentari fuori concorso e premiazioni. I riconoscimenti assegnati saranno due: il Premio “Città di Varese”, assegnato dal pubblico e il Premio “Angelo e Alfredo Castiglioni”, deciso da una giuria tecnica.

Le serate saranno condotte da Barbara Cermesoni, conservatore archeologo dei Musei Civici di Varese, insieme a Marco Castiglioni e alla giornalista di Archeologia Viva Giulia Pruneti.

Tra gli ospiti fissi tornano Serena Massa e la stessa Cermesoni, ormai presenza stabile del festival.

Nella serata finale verranno proiettati titoli fuori concorso di grande interesse, anch’essi a tema “Varese”: si tratta di “Varese città giardino” di Eugenio Manghi e Anna Losacco, già trasmesso cion grande successo da Geo&Geo, e una intervista a Luigi Giorgetti, il “Negus”, che racconta la vita dei pescatori del lago di Varese.

Archeofestival si inserisce nel più ampio programma culturale cittadino e si lega anche alla mostra “Mondi lontani”, ospitata al Museo Castiglioni fino al 12 ottobre, che propone un percorso inedito alla scoperta dell’Africa.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Varese, in collaborazione con Archeologia Viva, Associazione Conoscere Varese, Ce.R.D.O. Varese, a cura di Giunti Editore e Firenze Archeofilm. Le proiezioni si svolgeranno nella Sala Montanari (via dei Bersaglieri 1) a partire dalle ore 20.30, con ingresso libero e gratuito.