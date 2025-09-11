È tempo di Coppa Italia Bxc: a Malnate il girone di qualificazione con gli Hurricane

Dalle 10 di domenica 14 settembre sono in programma le tre gare per il Girone D della competizione nazionale per una giornata di festa al “Gurian Field”

Domenica 14 settembre, il Gurian Field di Malnate ospiterà la fase di qualificazione della Coppa Italia BXC, un appuntamento importante per le squadre che si contenderanno il trofeo, che manca a Malnate da diversi anni. Dopo la conclusione del campionato, gli Hurricane Varese si sono preparati intensamente per affrontare con determinazione la seconda parte della stagione e questo cruciale impegno.

Il girone di qualificazione, che si svolgerà al “Gurian Field”, prevede tre partite, con inizio alle ore 10:00. Il programma del girone D è il seguente:

Ore 10:00: CISV Hurricane VA vs Thunder’s Five MI

Ore 12:30: Lampi Milano vs CISV Hurricane VA

Ore 15:30: Thunder’s Five MI vs Lampi Milano

La squadra che si classificherà al primo posto del girone avrà accesso alle Final Four, che si terranno domenica 21 settembre a Bologna.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube del CISV, con aggiornamenti in tempo reale tramite le chat ufficiali. Inoltre, sarà disponibile un servizio di bar e ristoro per i presenti durante tutta la giornata.